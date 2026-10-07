Дочь Оли Поляковой переехала в новую квартиру в США и показала, где теперь живет с мужем
Старшая дочь Оли Поляковой, Маша, продолжает налаживать свою жизнь в США. Вместе с любимым она переехала в новую квартиру и уже успела обустроить ее по своему вкусу.
Теперь девушка показала подписчикам, как выглядит ее новое жилье. Краткую видеозапись Маша опубликовала в инстаграме.
Так стало известно, что пара сняла небольшую, но уютную квартиру. Основное пространство там занимают кухня и гостиная, объединенные в одну комнату.
В этой же комнате Мария обустроила себе компактную рабочую зону, где сочиняет новые песни.
Музыкальная атмосфера ощущается и в декоре квартиры. В частности, одну из стен в гостиной полностью украсили гитарами, а рядом Маша разместила свечи, яркие постеры, лампы и другие интересные мелочи. Все это придает жилищу уют.
Отдельно девушка обустроила спальню. Кровать она украсила балдахином и гирляндой.
Еще одно преимущество новой квартиры – собственная гардеробная. Так что теперь у Маши достаточно места, чтобы удобно хранить одежду, обувь и аксессуары. Также в квартире есть отдельная ванная комната.
Маша Полякова показала свою новую квартиру в США, где живет с мужем: смотрите видео онлайн
К слову, пока старшая дочь Оли Поляковой обустраивает жизнь за океаном, ее младшая сестра Алиса остается в Украине. На днях девочка отпраздновала день рождения, с которым ее поздравила звездная мама.