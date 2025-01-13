На новой локации: где снимают новый сезон "МастерШеф" после обстрела павильона
Команда проекта "МастерШеф" нашла новую локацию для съемок после российского обстрела. Шоу будут снимать на студиях кинокомпании FILM.UA.
Кинокомпания FILM.UA поздравила на своей студии съемочную группу "МастерШеф". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальную страницу киностудии.
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Команда шоу "МастерШеф" после российского обстрела была в поисках новой локации для съемок. Несмотря на сложности им удалось найти выход, чтобы продолжать работать над проектом.
Съемки нового сезона любимого многими реалити-шоу будут проходить на территории киностудии FILM.UA. Желаем съемочной группе творческого вдохновения и незабываемых моментов на новой площадке!
– сообщила команда киностудии.
Комплекс FILM.UA Studio состоит из восьми павильонов, общая площадь которых почти 8 тысяч километров квадратных. На этих просторах было сняло десятки известных украинских и международных проектов. Например, "Кто сверху", "Захар Беркут", "Женский доктор" и многие другие. Также на студиях снимали музыкальные клипы и рекламные интеграции.
"МастерШеф" будут снимать на FILM.UA / Фото из инстаграма FILM.UA
Что известно о юбилейном сезоне "МастерШефа"
- В ноябре прошлого года, после очередной атаки российских оккупантов, съемочный павильон "МастерШеф" подвергся значительным разрушениям. Никто из людей не пострадал, однако конструкции были разрушены, а двери и окна – выбиты.
- Этот обстрел поставил под вопрос съемки юбилейного, 15 сезона кулинарного проекта. Однако создатели заверили, что он выйдет на экраны несмотря на все трудности.
- Около месяца длилась экспертиза, которая должна была определить, где будут проходить съемки новых эпизодов "МастерШефа". И уже в середине декабря команда шоу сообщила о старте съемок 15 сезона в обновленном павильоне.