Будет работать на государство: МЦКИ в Киеве получил нового управляющего
- МЦКИ в Киеве передано в управление компании "Комбинат Плюс", владельцем которой является Дмитрий Сидоренко, для обеспечения культурного потенциала и дохода в бюджет.
- Дмитрий Сидоренко планирует ремонт и модернизацию инфраструктуры, привлечение спонсоров и превращение МЦКИ в современный культурный центр.
- Договор управления подписан на 5 лет с ежемесячными платежами в 2 миллиона гривен и 99,9% от прибыли.
МЦКИ в центре Киева, ранее известный как Октябрьский дворец, был законно передан в управление компании "Комбинат Плюс". Ее владельцем является Дмитрий Сидоренко, основатель Atlas Festival.
Об этом сообщило Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое и обеспечило передачу Международного центра культуры и искусств, пишет Show 24.
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Договор на управление подписали с победителем конкурса на 5 лет. Сумма ежемесячного гарантийного платежа составляет 2 миллиона гривен ежемесячно и 99,9 % от суммы полученной прибыли.
Впервые за годы независимости Украины, мы вернули государству не просто здание – мы вернули культурный потенциал. В центре столицы десятилетиями зарабатывали огромные состояния, не платя реальные суммы в бюджет и истощали ресурс. Эти времена завершены,
– сообщил заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.
В АРМА добавляют, что дворец теперь станет активом, соответствующим культурному уровню и будет приносить доход в бюджет.
Ранее состоялся открытый конкурс на сайте Prozorro, где победу на управление активом получил ООО "Комбинат Плюс". Владельцем компании является Дмитрий Сидоренко, основатель проектов Atlas Festival, Atlas, террас ТРЦ Gulliver и ТРЦ River Mall, концертных агентств AConcert и PMK. Благодаря этим проектам удалось собрать около 300 миллионов гривен на благотворительность и поддержку армии.
Таким образом государство вернуло контроль над важным культурным и экономическим объектом. В госбюджет минимально поступит 120 миллионов гривен.
Дмитрий Сидоренко отметил, что планирует ремонт и модернизацию фудкортов, реновацию санитарных зон, обновление инфраструктуры. Также будет работать над привлечением спонсоров и международных партнеров.
"Мы беремся за восстановление одного из ключевых культурных центров столицы, который является не только экономически, но и символически важным для страны. Наша цель - превратить МЦКИ на современный, инклюзивный, доступное пространство для концертов, образовательных и культурных мероприятий", – добавил Сидоренко.