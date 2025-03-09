Меган Маркл поделилась редким фото принца Гарри с дочерью Лилибет

Меган Маркл показала редкие семейные фото с мамой и мужем. Также она поделилась фотографией принца Гарри с их дочерью Лилибет.

Соответствующие фотографии появились на инстаграм-странице Меган Маркл в Международный женский день. Она прикрепила их к сообщению, в котором поздравила женщин с праздником, передает 24 Канал.

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Герцогиня Сассекская опубликовала селфи со своей мамой – Дорией Регланд. На другой фотографии изображен принц Гарри с их дочерью Лилибет. Девочка устроилась у отца на коленях, а он нежно ее целует.

Меган Маркл также поделилась совместным милым фото с принцем Гарри. Они позируют на пляже, улыбаются и выглядят счастливыми. Мужчина нежно обнимает свою жену.

С Международным женским днем! Поздравляем сильных женщин вокруг нас и женщин с мечтами, которые станут женщинами с видением. Также благодарим тех, кто вдохновляет нас ежедневно,

– написала герцогиня Сассекская.

Заметим! Недавно Меган Маркл сообщила, что официально сменила фамилию. Теперь она – Меган Сассекская. Женщина объяснила, что хотела иметь общую фамилию со своими детьми.

Коротко о семье принца Гарри и Меган Маркл