Меган Маркл поделилась редким фото принца Гарри с дочерью Лилибет
Меган Маркл показала редкие семейные фото с мамой и мужем. Также она поделилась фотографией принца Гарри с их дочерью Лилибет.
Соответствующие фотографии появились на инстаграм-странице Меган Маркл в Международный женский день. Она прикрепила их к сообщению, в котором поздравила женщин с праздником, передает 24 Канал.
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Герцогиня Сассекская опубликовала селфи со своей мамой – Дорией Регланд. На другой фотографии изображен принц Гарри с их дочерью Лилибет. Девочка устроилась у отца на коленях, а он нежно ее целует.
Меган Маркл также поделилась совместным милым фото с принцем Гарри. Они позируют на пляже, улыбаются и выглядят счастливыми. Мужчина нежно обнимает свою жену.
С Международным женским днем! Поздравляем сильных женщин вокруг нас и женщин с мечтами, которые станут женщинами с видением. Также благодарим тех, кто вдохновляет нас ежедневно,
– написала герцогиня Сассекская.
Заметим! Недавно Меган Маркл сообщила, что официально сменила фамилию. Теперь она – Меган Сассекская. Женщина объяснила, что хотела иметь общую фамилию со своими детьми.
Коротко о семье принца Гарри и Меган Маркл
- Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали свадьбу 19 мая 2018 года. Они поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
- 6 мая 2019 года у супругов родился сын Арчи, а 4 июня 2021 года на свет появилась дочь Лилибет.