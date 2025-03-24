Меган Маркл показала двоих детей от принца Гарри на новом очаровательном фото

Жена принца Гарри поделилась милым семейным фото. Она впервые за долгое время показала обоих детей на снимке.

В последние годы Меган Маркл не показывала своих детей. И теперь опубликовала трогательное фото, на котором показала сына и дочь. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Меган Маркл поделилась фотографией, сделанной в саду. Она была одета в белую рубашку и голубые джинсы. Герцогиня одной рукой держала дочь Лилибет, которая схватилась за корзинку с фруктами. Другой рукой Меган обнимала сына Арчи, который нежно прижался к маме.

Меган и Лилибет оба надели соломенные шляпы. Поскольку принц Гарри с женой хотят сохранить приватность своих детей, их сфотографировали со спины. Однако заметно, что у Лилибет – рыжие волосы.

Каждый день – это история любви,

– лаконично поделилась Меган Марк.



Меган Маркл с детьми / Фото из инстаграма Меган Маркл

Заметим, ранее Меган Маркл показала, какой выглядела в юном возрасте. Снимок опубликовала Католическая школа, где училась герцогиня.

Меган Маркл запускает новый проект

Жена принца Гарри после выхода сериала "С любовью, Меган", ожидает запуск своего лайфстайл-бренда As Ever. Там она будет продавать разнообразное варенье и джемы, чай, смеси для блинов и печенья и тому подобное.

Кулинарное шоу, вышедшее на Netflix 4 марта, получило в свою сторону множество ужасных отзывов от критиков и зрителей. Меган обвиняли в неискренности и пафосе.