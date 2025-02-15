Ко Дню влюбленных: Меган Маркл показала редкое романтическое фото с принцем Гарри
В День святого Валентина Меган Маркл обнародовала семейное фото. Она трогательно поздравила мужа.
Меган Маркл опубликовала новое сообщение на своей странице 14 февраля. Специально ко Дню влюбленных она обратилась к мужу, принцу Гарри, передает 24 Канал.
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Меган опубликовала редкое семейное фото, на котором пара запечатлена во время ужина на природе. Оказалось, что она вернулась в Калифорнию чуть раньше, чем принц Гарри, который остается на Играх непокоренных.
Дома я забочусь о наших детях и скучаю за своим Валентином, ведь он продолжает участвовать в Играх Непокоренных, меняя жизнь и напоминая всем нам о силе исцеления и стойкости через этих невероятных ветеранов и их семьи. Я бесконечно горжусь своим мужем и тем, что он создал,
– написала Меган Маркл.
Меган Маркл и принц Гарри / Фото из инстаграма Меган Маркл
Меган и Гарри на Играх непокоренных
- Принц Гарри является основателем Игр непокоренных, поэтому ежегодно лично посещает соревнования. В этом году он так же находится на мероприятии и лично общается с командами, в том числе и украинской сборной.
- Меган и Гарри общались с украинскими ветеранами и их семьями, делали совместные фото и поддерживали месседжи об освобождении украинцев из российского плена.
- Кроме того, принца Гарри заметили с шевроном бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины.