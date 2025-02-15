Ко Дню влюбленных: Меган Маркл показала редкое романтическое фото с принцем Гарри

В День святого Валентина Меган Маркл обнародовала семейное фото. Она трогательно поздравила мужа.

Меган Маркл опубликовала новое сообщение на своей странице 14 февраля. Специально ко Дню влюбленных она обратилась к мужу, принцу Гарри, передает 24 Канал.

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Меган опубликовала редкое семейное фото, на котором пара запечатлена во время ужина на природе. Оказалось, что она вернулась в Калифорнию чуть раньше, чем принц Гарри, который остается на Играх непокоренных.

Дома я забочусь о наших детях и скучаю за своим Валентином, ведь он продолжает участвовать в Играх Непокоренных, меняя жизнь и напоминая всем нам о силе исцеления и стойкости через этих невероятных ветеранов и их семьи. Я бесконечно горжусь своим мужем и тем, что он создал,

– написала Меган Маркл.



Меган Маркл и принц Гарри / Фото из инстаграма Меган Маркл

Меган и Гарри на Играх непокоренных