Меган Маркл опублікувала новий допис на своїй сторінці 14 лютого. Спеціально до Дня закоханих вона звернулась до чоловіка, принца Гаррі, передає 24 Канал.

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Меган опублікувала рідкісне сімейне фото, на якому пара зазнімкована під час вечері на природі. Виявилось, що вона повернулась до Каліфорнії трохи раніше, ніж принц Гаррі, який залишається на Іграх нескорених.

Вдома я піклуюся про наших дітей і сумую за своїм Валентином, адже він продовжує брати участь в Іграх Нескорених, змінюючи життя і нагадуючи всім нам про силу зцілення та стійкість через цих неймовірних ветеранів та їхні родини. Я безмежно пишаюся своїм чоловіком і тим, що він створив,

– написала Меган Маркл.



Меган Маркл і принц Гаррі / Фото з інстаграму Меган Маркл

Меган та Гаррі на Іграх нескорених