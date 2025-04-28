Унаследовали от отца рыжие волосы: Меган Маркл показала новые фото сына и дочери

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась новыми фотографиями принца Арчи и принцессы Лилибет. На фотографиях заметно, что дети унаследовали рыжие волосы от своего отца, принца Гарри.

Меган Маркл провела воскресенье с дочерью и сыном. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

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На первом фото герцогиня Сассекская позирует с 3-летней принцессой Лилибет возле розовых роз. На фотографии не видно лица девочки, однако заметно, как длинные рыжие волосы спадают на ее спину.

Меган Маркл и принцесса Лилибет / Фото из инстаграма герцогини Сассекской

На втором фото 5-летний принц Арчи смотрит на розы. У него также рыжие волосы, которые коротко пострижены. Мальчик одет в синий легкий свитер и черные брюки. На последнем фото сын Меган Маркл и принца Гарри держит перед камерой розу, закрывая лицо.

Воскресная любовь... с моими маленькими любимыми,

– говорится в подписи к фото.

Принц Арчи / Фото из инстаграма Меган Маркл

Принц Арчи держит в руках розу / Фото из инстаграма Меган Маркл

Меган Маркл начала чаще показывать детей