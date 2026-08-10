В платье и смокинге: Меган Маркл и принц Гарри поразили элегантными образами на светском мероприятии

Принц Гарри и Меган Маркл посетили мероприятие, посвященное 40-летию фонда певца и продюсера Дэвида Фостера в Канаде.

Во время этого публичного выхода супруги привлекли внимание элегантными нарядами, которые гармонично дополняли друг друга. Об этом написало издание The Daily Mail.

Для выхода Меган Маркл выбрала темно-синее макси-платье на одно плечо со шлейфом от Greta Constantine. Образ герцогиня дополнила украшениями, среди которых были и серьги с сапфирами и бриллиантами, что когда-то принадлежало принцессе Диане.

Принц Гарри также придерживался классического стиля – он появился в черном смокинге с атласными лацканами, белой рубашке и черном галстуке-бабочке. Вместе пара выглядела сдержанно, но очень эффектно.

Визит супругов на 40-летие фонда Дэвида Фостера не стал неожиданностью, ведь Гарри и Меган давно поддерживают дружеские отношения с музыкальным продюсером и его женой Кэтрин Макфи. Звездные пары не раз проводили время вместе на двойных свиданиях, а Меган и Кэтрин к тому же вместе учились в одной школе.

Кстати, недавно Меган Маркл исполнилось 45 лет. Ранее мы показывали, как герцогиня Сассекская выглядела в детстве.