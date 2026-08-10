Під час цього публічного виходу подружжя привернуло увагу елегантними образами, які гармонійно доповнювали одне одного. Про це написало видання The Daily Mail.

Для виходу Меган Маркл обрала темно-синю максісукню на одне плече зі шлейфом від Greta Constantine. Образ герцогиня доповнила прикрасами, серед яких були й сережки із сапфірами та діамантами, що колись належали принцесі Діані.

Принц Гаррі також дотримався класичного стилю – він постав у чорному смокінгу з атласними лацканами, білій сорочці та чорному метелику. Разом пара виглядала стримано, але дуже ефектно.

Візит подружжя на 40-річчя фонду Девіда Фостера не став несподіванкою, адже Гаррі та Меган давно підтримують дружні стосунки з музичним продюсером і його дружиною Кетрін Макфі. Зіркові пари не раз проводили час разом на подвійних побаченнях, а Меган і Кетрін до того ж разом навчалися в одній школі.

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До речі, нещодавно Меган Маркл виповнилося 45 років. Раніше ми показували, як герцогиня Сассекська виглядала в дитинстві.