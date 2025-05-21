Все было не так, как я представляла, – Меган Маркл впервые откровенно рассказала о материнстве

Меган Маркл поделилась своими мыслями относительно личной темы. Жена принца Гарри призналась, что после рождения детей в ее жизни все складывалось далеко не так, как она представляла.

Меган Маркл рассказала о детях и своем опыте в новом выпуске подкаста "Исповедь женщины-основательницы". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на People.

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Жена принца Гарри призналась, что всегда мечтала стать мамой и представляла себе, как все будет происходить. Она была уверена, что сможет сочетать и материнство, и карьеру. Но так не произошло.

Я думала: "О Боже, я буду выступать с речью, держа ребенка на бедре. У меня было идеализированное видение. Конечно, у меня было много внешних обстоятельств на то время, когда я родила обоих детей. Но это было не так, как я себе представляла,

– призналась Меган.

Меган Маркл добавила, что несмотря на изменение всех планов она все равно хотела бы и работать, и воспитывать детей. С января 2025 года она вернулась в социальные сети и начала вести блог, открыла бизнес, также вышел сериал на Netflix с ее участием.

Что известно о детях Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями еще в составе королевской семьи. Они взяли с собой первенца Арчи, когда отправились в путешествие по Африке в 2019 году.

Но уже через несколько месяцев супруги объявили о намерении отойти от обязанностей членов королевской семьи и переехать в США. С тех пор они держали своего сына подальше от внимания прессы.

В 2021 году Меган и Гарри стали родителями дочери Лилибет. Они минимально показывали фото обоих детей и не посещали с ними публичные мероприятия.