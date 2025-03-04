Меган Маркл объявила о смене фамилии и объяснила такое решение

Меган Маркл объявила, что она официально сменила свою фамилию. Она теперь будет известна как Меган Сассекская.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на вторую серию лайфстайл-шоу "С любовью, Меган".

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Во время разговора с американской телеведущей Минди Калинг Меган отметила то, что теперь ее фамилия – Сассекская. "Это так забавно, что ты продолжаешь говорить "Меган Маркл". Ты же знаешь, что теперь я Сассекская", – отметила жена принца Гарри.

Почему Меган Маркл приняла такое решение

Меган объяснила, что взять новую фамилию ее побудило желание иметь общую фамилию со своими детьми. Стоит отметить, что дети Меган Маркл и принца Гарри, Арчи и Лилибет, официально носят титулы принца и принцессы Сассекских после восшествия на престол короля Чарльза III.

Напомним, в 2020 году Гарри и Меган отказались от статуса старших членов королевской семьи, объявив о намерении стать финансово независимыми.

После переезда в США супруги поселились в калифорнийском городе Монтесито, где начали собственные проекты, в частности документальные сериалы для Netflix.