Меган Маркл заметили в Лондоне с лауреаткой Нобелевской премии: их тайно сняли на видео

Супруга принца Гарри после возвращения в Великобританию появилась на публике в Лондоне. Герцогиню Сассекскую заметили на уютном ужине в отеле Claridge’s, где она встретилась с одной известной женщиной.

Кадры с вечеринки опубликовали в TikTok посетители Claridge’s, сидевшие неподалеку от Меган. Они сообщили, что Маркл ужинала с лауреаткой Нобелевской премии мира Малалой Юсафзай. Пока компания друзей снимала свой вечер, они незаметно запечатлели и герцогиню Сассекскую, которая сидела напротив Малалы в угловой кабине и оживленно с ней беседовала.

Меган Маркл в ресторане в Лондоне: смотрите фото

Meghan, the Duchess of Sussex, was seen dining out with Malala in London. Sans Prince Harry https://t.co/eJAuCjDlBy — ℕ??????? | ?????????? | Zoënne (@NotSry2LoveDE) October 7, 2026

POV: Claridge’s решил усадить Меган Маркл и Малалу прямо перед вами,

– говорится в подписи к видео.

Отметим, что Малала – довольно известная фигура в мире защиты прав. Она – пакистанская правозащитница, феминистка и самая молодая лауреатка Нобелевской премии мира, которая борется за право женщин и девочек на образование.



Правозащитница Малала Юсафзай / Фото из открытых источников

Ужин состоялся в одном из самых известных отелей Лондона, расположенном в районе Мейфер. Меган выбрала для неформального выхода белый гольф, а Малала была в бежевом пальто. Судя по видео, встреча носила частный и довольно непринужденный характер.

При этом называть ужин первым появлением Меган в Великобритании после возвращения было бы неправильно. До этого герцогиню уже видели в Оксфордшире: 21 сентября она встретилась с телеведущей Эллен Дедженерес и ее супругой. А в начале октября Меган и принц Гарри вместе отправились в паб The Falkland Arms в Котсуолде.

Известно, что Меган и Малала впервые публично пообщались в 2020 году. Тогда по случаю Международного дня девочек они вместе с принцем Гарри приняли участие в виртуальной беседе о доступе девочек к образованию и обсудили проблемы, с которыми сталкиваются молодые женщины во всем мире. Беседа состоялась во время пандемии COVID-19. Меган тогда подчеркивала важность образования для девочек и возможность женщин влиять на общественные процессы.

Нынешняя встреча состоялась на фоне нового этапа жизни Меган и Гарри в Великобритании. В конце августа 2026 года супруги вместе с детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, вернулись из Калифорнии в Великобританию после примерно шести лет жизни в США. При этом Меган и Гарри не возобновили выполнение официальных королевских обязанностей.

Эта пара уже активно включалась в светскую жизнь Великобритании. Недавно Ольга Фреймут показала принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне, который был посвящен Украине.