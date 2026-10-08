Кадри з вечора опублікували в TikTok відвідувачі Claridge’s, які сиділи неподалік від Меган. Вони повідомили, що Маркл вечеряла з лауреаткою Нобелівської премії миру Малалою Юсафзай. Поки компанія друзів знімала власний вечір, вони таємно підзняли й герцогиню Сассекську, яка сиділа навпроти Малали в кутовій кабінці та жваво з нею розмовляла.

Меган Маркл у ресторані в Лондоні: дивіться фото

POV: Claridge’s вирішив посадити Меган Маркл і Малалу прямо перед вами,

– йдеться у підписі до відео.

Зазначимо, що Малала є доволі відомою жінкою у світі захисту прав. Вона є пакистанською правозахисницею, феміністкою та наймолодшою лауреаткою Нобелівської премії миру, яка бореться за право жінок і дівчат на освіту.



Правозахисниця Малала Юсафзай / Фото з відкритих джерел

Вечеря відбулася в одному з найвідоміших готелів Лондона, розташованому в районі Мейфер. Меган обрала для неформального виходу білий гольф, а Малала була в бежевому пальті. Судячи з відео, зустріч мала приватний і досить невимушений характер.

При цьому називати вечерю першою появою Меган у Британії після повернення було б неправильно. До цього герцогиню вже бачили в Оксфордширі: 21 вересня вона зустрілася з телеведучою Еллен Дедженерес та її дружиною. А на початку жовтня Меган і принц Гаррі разом вирушили до пабу The Falkland Arms у Котсуолді.

Відомо, що Меган і Малала вперше публічно поспілкувалися у 2020 році. Тоді з нагоди Міжнародного дня дівчат вони разом із принцом Гаррі взяли участь у віртуальній розмові про доступ дівчат до освіти та обговорили проблеми, з якими молоді жінки стикаються у світі. Розмова відбулася під час пандемії COVID-19. Меган тоді наголошувала на важливості освіти для дівчат і можливості жінок впливати на суспільні процеси.

Нинішня зустріч відбулася на тлі нового етапу життя Меган і Гаррі у Великій Британії. Наприкінці серпня 2026 року подружжя разом із дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет, повернулося з Каліфорнії до Британії після приблизно шести років життя у США. Водночас Меган і Гаррі не відновлювали виконання офіційних королівських обов’язків.

Подружжя вже активно долучалося до світського життя Британії. Нещодавно Ольга Фреймут показала принца Гаррі на благодійному вечорі у Лондоні, який був присвячений Україні.