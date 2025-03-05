Постоянные ссоры и напряжение: СМИ рассказали правду о вражде между Меланией и Иванкой Трамп

С 2017 года, когда Мелания Трамп стала первой леди, она не скрывала соперничество с Иванкой Трамп – 43-летней дочерью мужа от первого брака. Их вражда длится с 2005 года – с самого начала отношений Дональда Трампа со словенской моделью.

Ощущение конкуренции между двумя главными женщинами в жизни Дональда Трампа называют в американской прессе неизбежным. У The Daliy Mail подробнее рассказали о вражде между Меланией и Иванкой.

Интересно В костюме от Dolce & Gabbana за четыре тысячи долларов: новый выход Мелании Трамп

В 2017 году Дональд Трамп занял пост президента США, что обострило конфликт женщин. С тех пор, по словам инсайдеров, Мелания и Иванка ссорились из-за любых мелочей – "от офисных помещений до зарубежных поездок и некоторых политических вопросов".

Мелания Трамп не переезжала в Вашингтон до лета 2017 года, потому что ухаживала за сыном Бэрроном, которому было 10 лет. Поэтому большую часть обязанностей первой леди взяла на себя Иванка. Она якобы предлагала изменить "Офис первой леди" на "Офис первой семьи", что разозлило Меланию.

Поговаривают, что отношения женщин были настолько напряженными, что тогдашний чиновник Джон Келли должен был вмешаться и быть посредником между ними.

Есть ли вражда между Иванкой и Меланией Трамп сейчас

Иванка Трамп отступила от политики, как и ее муж. Однако напряжение между ней и Меланией остается. Было невозможно не заметить, что женщины не общались на церемонии инаугурации Дональда Трампа, хоть стояли рядом. Кроме того, Иванка вроде бы пыталась попасть на все важные фото.