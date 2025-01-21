Вдохновлялась Klavdia Petrivna: образ Мелании на инаугурации Трампа удивил сеть и певицу

20 января в США прошла инаугурация Дональда Трампа. 47-го президента сопровождала его жена Мелания, правда, для действа она подобрала довольно необычный образ.

Украинцы начали сравнивать первую леди США с Klavdia Petrivna. Все из-за нестандартной шляпы, которую Мелания надела на инаугурацию. На волне мемов сама украинская певица пошутила об образе Мелании Трамп. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Klavdia Petrivna.

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Так, в начале карьеры инкогнито-исполнительница Клавдия Петровна очень активно продвигала музыку, а ее загадочная персона вызывала различные слухи в шоубизе. В то же время после масштабного концерта Klavdia Petrivna во Дворце спорта, где стало известно, что под маской скрывается молодая артистка Соломию Опрышко, и нескольких других выступлений. В частности, во Львове. Исполнительница стала не так часто появляться в сети, чем несколько обеспокоила поклонников. После инаугурации Трампа Klavdia Petrivna написала: "Извиняюсь, что исчезла, были дела". Так она пошутила об образе Мелании Трамп, который сравнивали с ее сценическими костюмами.

Что интересно, в соцсетях появилось очень много мемов, которые сравнивают образы Мелании Трамп и Klavdia Petrivna, и "рассекречивают" исчезновение украинской исполнительницы. Больше всего их можно найти в соцсети X, ранее известной как Twitter.