Ее критиковали: чем Мелания Трамп отличилась за время предыдущей каденции Трампа

За время прошлой каденции Дональда Трампа как 45-го президента США, Мелания отличилась низким уровнем публичности. Более того, ее постоянным местом жительства был вовсе не Белый дом.

20 января 2025 года состоится инаугурация Трампа в качестве 47-го президента США. На это событие приглашены около 1400 vip-гостей. По этому случаю предлагаем вспомнить, какой была деятельность Мелании с 2017 по 2021 годы и чего ей удалось достичь, пишет Show 24.

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Какой первой леди была Мелания Трамп

Многие называют Меланию "загадкой", ведь она очень сильно отличалась от своих предшественниц. Посещала меньшее количество мероприятий, произносила меньше речей, и просто делала так, как этого сама хотела, а не как диктовали правила.

Она была довольно сдержанной первой леди, но часто принимала супругов мировых лидеров, появлялась на праздниках и участвовала в государственных мероприятиях. Ее команда состояла из 10 работников.

Мелания и Дональд Трамп / Фото Getty images

Как пишет BBC, первая леди сначала сосредоточилась на Белом доме, в котором затеяла ремонт. Перед рождественскими и новогодними праздниками Мелания заказала тематические украшения, но определенные источники утверждают, что женщина жаловалась на эту задачу.

Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству / Фото Getty images

В мае 2018 года первая леди опубликовала платформу Be Best, которая должна была улучшать жизнь детей, пропагандировать кибербезопасность и бороться с зависимостями в семьях. Пока неизвестно, вернется ли Мелания к этой платформе во второй раз.

Однажды в публику попала тайная запись, где жена Трампа жаловалась на то, что ее критикуют за политику мужа об отделении детей мигрантов от их семей. Впоследствии она сказала Дональду, что ей не нравится эта тема, поэтому в июне 2018 года президент отменил эту политику.

Самой большой проблемой Мелании было то, что она не слишком образована в теме политики, и сам персонал отличился такой же некомпетентностью. Однако первая леди основала фонд, который собирал деньги на образование для детей, растущих в приемных семьях.

Кроме того, Мелания Трамп неоднократно сталкивалась с критикой относительно своих образов. К примеру, на территории Белого дома был огород, который обустроила Мишель Обама. Тогда жена Трампа пообещала, что сохранит плантацию и однажды даже лично пошла высаживать капусту на огород. Она надела рубашку Balmain стоимостью 1380 долларов. Американцев возмутило то, что Мелания выбрала такую дорогую вещь для огорода и сада, в то время, когда ее предшественница выбирала значительно более бюджетные варианты.

Мелания Трамп высадила капусту / Фото Getty images

Еще один случай, который стал источником критики, также негативно отразился на репутации первой леди. Однажды она приехала в Техас, чтобы оценить последствия стихии, которая наделала немало бед для людей. Жена Трампа выбрала для поездки туфли на высоких шпильках и дорогие наряды, что совсем не соответствовало текущей ситуации.

В то же время она отвечала хейтерам и часто заступалась за своего мужа. Но когда женщина ушла с должности, у нее был самый низкий рейтинг приверженности – 47% респондентов имели негативное мнение о ней.

Сегодня некоторые предполагают, что во второй каденции поведение Мелании будет еще более революционным, ведь она точно не будет следовать традициям. Как минимум, об этом свидетельствуют предположения СМИ, которые пишут, что жена новоизбранного президента США Дональда Трампа, возможно, не будет жить в Белом доме на постоянной основе. К слову, она уже отказалась символически встретиться с Джилл Байден в Белом доме, пока Дональд Трамп встречался с Джо Байденом в Овальном кабинете. СМИ предполагают, что большую часть времени Мелания Трамп проведет не в Белом доме, а между Нью-Йорком и Палм-Бич, что во Флориде.