Супруги вылетели из международного аэропорта Палм-Бич вместе со своим сыном Бэрроном на самолете ВВС США, который предоставил Джо Байден в знак соблюдения традиции. Пишет 24 Канал со ссылкой на WWD.

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Сообщается, что сын Дональда Трампа Эрик и его жена Лара летели на частном самолете новоизбранного президента США Trump Force One. Впоследствии республиканец вместе с семьей прибыл на мероприятие в Trump National Golf Club в Potomac Falls, что в штате Вирджиния. Кроме того, состоялся частный ужин для членов Кабинета министров. Его организовывал новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс в Национальной галерее искусств.

В субботу Дональд Трамп и его сын Бэррон придерживались делового дресс-кода. Они выбрали темные костюмы, белые рубашки с золотыми запонками и галстуки. Мелания Трамп прибыла в международный аэропорт Даллеса в темно-сером пальто от Dior и в белом костюме от Dolce & Gabbana.

Дональд Трамп, Мелания Трамп и их сын Бэррон / Фото Getty Images

Коротко о протестах в Вашингтоне

Напомним, что вчера тысячи людей вышли на улицы Вашингтона, чтобы протестовать против инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Против новой политики выступили активисты за права женщин, расовую справедливость и другие, поскольку считают, что она будет угрожать их конституционным правам.

Протесты против инаугурации Дональда Трампа пройдут по всей стране, запланировано более 300. Ожидается, что в них примет участие 50 тысяч американцев, в полиции считают, что протестующих будет меньше – 25 тысяч.