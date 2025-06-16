От американского дизайнера: Мелания Трамп очаровала элегантным образом на военном параде
- Мелания Трамп пришла на военный парад по случаю 250-летия армии США вместе с мужем.
- Она надела костюм от дизайнера Adam Lippes и туфли Christian Louboutin.
Дональд и Мелания Трамп посетили военный парад по случаю 250-летия армии США. Мероприятие состоялось в субботу вечером.
Первая леди США появилась на публике в классическом образе. Сообщает Show 24 со ссылкой на WWD.
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Мелания Трамп надела образ от американского дизайнера Adam Lippes. Костюм в полоску цвета слоновой кости состоял из двубортного блейзера на пуговицах и юбки длиной ниже колен. Первая леди США выбрала туфли на каблуках от Christian Louboutin и сделала свои традиционные макияж и прическу.
Интересно, что Мелания уже не впервые выбирает образ от Adam Lippes. Речь идет, в частности, о синем пальто, в котором первая леди США появилась в день инаугурации мужа, а ее шляпа была от бренда Eric Javits. Наряды нью-йоркского дизайнера также выбирали Мишель Обама, Джилл Байден и Камала Харрис.
Протесты "Без королей" в США
Заметим, что 14 июня Дональд Трамп также отпраздновал 79-летие. В день рождения президента США в стране прошли масштабные протесты под лозунгом "Без королей", люди выступали против его политики.
Тысячи людей вышли на улицы Атланты, Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго и других городов.
Во время военного парада в Вашингтоне протестующие собрались вдоль периметра Национальной аллеи.