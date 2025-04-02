В леопардовом пальто за 11 тысяч долларов: Мелания Трамп посетила церемонию в Вашингтоне

Первая леди США Мелания Трамп появилась на церемонии награждения премии International Women of Courage Awards. Супруга президента Соединенных Штатов предстала в экстравагантном образе.

Мелания Трамп во вторник, 1 апреля, вышла в свет в Вашингтоне, чтобы объявить о наградах женщинам. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Page Six.

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Первая леди США стала соведущей церемонии награждения премии International Women of Courage Awards (Международная премия – Женщины за мужество). Награды вручал госсекретарь Марко Рубио.

Мелания Трамп предстала для события в эффектном образе. Она надела пальто из телячьей кожи с хищным леопардовым принтом, подчеркнув фигуру поясом.

Для первой леди этот наряд создала американский дизайнер Милли Парк. Парк сообщила, что пальто стоит 11 – 12 тысяч долларов. Образ Мелании дополнял черная одежда и классическая обувь.



Мелания Трамп / Фото Getty Images

Леопардовый принт остается популярным в мире моды, это своим выходом доказала и Мелания Трамп. В прессе подчеркивают, что первая леди будет уделять внимание своему стилю и в дальнейшем.

Несмотря на эффектный новый выход, жена Дональда Трампа часто выбирает классику. На ежегодный губернаторский ужин в Белом доме она выбрала костюм от Dolce & Gabbana за четыре тысячи долларов и белую рубашку.