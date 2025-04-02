Меланія Трамп у вівторок, 1 квітня, вийшла у світ у Вашингтоні, щоб оголосити про нагороди жінкам. Про це пише Show 24 з посиланням на Page Six.

До слова Весільна сукня Меланії Трамп продається на eBay з великою знижкою: що з нею не так

Перша леді США стала співведучою церемонії нагородження премії International Women of Courage Awards (Міжнародна премія – Жінки за мужність). Нагороди вручав держсекретар Марко Рубіо.

Меланія Трамп постала для події в ефектному образі. Вона одягнула пальто з телячої шкіри з хижим леопардовим принтом, підкресливши фігуру поясом.

Для першої леді це вбрання створила американська дизайнерка Міллі Парк. Парк повідомила, що пальто коштує 11 – 12 тисяч доларів. Образ Меланії доповнював чорний одяг та класичне взуття.



Меланія Трамп / Фото Getty Images

Леопардовий принт залишається популярним у світі моди, це своїм виходом довела й Меланія Трамп. У пресі підкреслюють, що перша леді приділятиме увагу своєму стилю й надалі.

Попри ефектний новий вихід, дружина Дональда Трампа часто обирає класику. На щорічну губернаторську вечерю в Білому домі вона обрала костюм від Dolce & Gabbana за чотири тисячі доларів та білу сорочку.