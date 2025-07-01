MELOVIN показал видео с присяги: когда на самом деле мобилизовался певец

На днях MELOVIN объявил, что мобилизовался в ряды ГПСУ. В сети отреагировали по-разному: кто-то поддержал певца, а кто-то раскритиковал и начал распространять сплетни.

Блогер-плиткарь Богдан Беспалов заявил, что певец в рядах пограничников уже около года. Поэтому MELOVIN ответил на эти слухи, сообщает Show 24 со ссылкой на его телеграмм-канал.

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Музыкант опубликовал видео, на котором он подписывает военную присягу. На ней видно дату – 9 апреля 2025 года. Таким образом MELOVIN опроверг сплетни о том, что поступил в ГПСУ еще год назад.

Место, которое с апреля стало моим вторым домом. Ансамбль песни и танца стал местом где приняли как профессионала своего дела. Не знаю, кто там распускает слухи, что я уже год – невежды,

– заявил артист.

MELOVIN принял присягу в апреле: видео

MELOVIN поделился, что уже планирует концерты для военных, сборы в поддержку украинских защитников. На вчерашнем концерте в Киеве певец уже собрал 100 тысяч гривен и продал на аукционе свидание с ним.

"Рад быть полезным. Быть частью чего-то настоящего. До встречи, украинцы. Работаем", – подытожил исполнитель.

MELOVIN мобилизовался

6 июля MELOVIN отыграл концерт в Киеве. Во время выступления певец объявил, что получил приглашение присоединиться к Ансамблю Государственной пограничной службы Украины. Отныне он тоже является госпограничником.

"Музыка – всегда была моим оружием. Теперь она будет звучать и в строю. Спасибо за доверие. Этот этап – не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. Об общей силе", – прокомментировал певец.