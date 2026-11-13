MELOVIN назвал сумму, за которую готов выступить на новогоднем корпоративном вечере

Украинский певец MELOVIN раскрыл, за какую сумму готов выступить на новогоднем корпоративном вечере.

В комментарии для проекта "Утро в большом городе" артист рассказал, что потенциальные клиенты уже интересуются его выступлениями, и назвал свой праздничный прайс.

По словам исполнителя, окончательных договоренностей о концертах пока нет, однако делать скидки он не собирается. Певец оценил свое шоу в 12–13 тысяч (скорее всего, речь идет о долларах).

Пока обзванивают, уже позвонили два заказчика. Я этому очень рад, но пока мы ничего не подтвердили, поэтому звоните, предлагайте больше. Я ничего не снижаю. 12–13 тысяч – столько я и стою,

– заявил артист.

Кстати, помимо музыки, исполнитель нашел себя в новом творческом амплуа и начал рисовать картины. Он уже создал около десяти полотен, часть из которых оставил для собственной коллекции, а остальные выставил на продажу. Стоимость одной такой работы начинается от 1500 долларов.

MELOVIN нарисовал картину / Фото со страницы melovin.outlet в инстаграме

Артист подчеркнул, что принципиально не собирается обесценивать свой труд и продавать картины за тысячу гривен.

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Ранее MELOVIN также признался, куда тратит свои гонорары. А в прошлом году мы писали о том, сколько стоят выступления других украинских звезд в новогоднюю ночь.