Melovin назвав суму, за яку готовий співати на новорічному корпоративі

У коментарі для проєкту "Ранок у великому місті" артист розповів, що потенційні клієнти вже цікавляться його виступами, та назвав свій святковий прайс.

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За словами виконавця, остаточних домовленостей щодо концертів поки немає, проте робити знижки він не збирається. Співак оцінив своє шоу у 12–13 тисяч (найімовірніше, йдеться про долари).

Поки продзвони, двоє замовників вже дзвонили. Я цьому дуже тішуся, але поки що ми нічого не підтвердили, тому дзвоніть, пропонуйте більше. Я нічого не знижую. 12–13 тисяч так я і коштую– заявив артист.

До речі, окрім музики, виконавець знайшов себе у новому творчому амплуа та почав малювати картини. Він уже створив близько десяти полотен, частину з яких залишив для власної колекції, а інші виставив на продаж. Вартість однієї такої роботи стартує від 1500 доларів.

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MELOVIN намалював картину / Фото з інстаграм-сторінки melovin.outlet

Артист підкреслив, що принципово не збирається знецінювати свою працю та продавати картини за тисячу гривень.

Новий випуск проєкту "Ранок у великому місті": дивіться відео онлайн

Раніше MELOVIN також зізнався, куди витрачає свої гонорари. А торік ми писали про те, скільки коштують виступи інших українських зірок у новорічну ніч.