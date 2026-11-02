Были преследования: MELOVIN признался, какие сумасшедшие суммы тратит на личную охрану

Певец MELOVIN рассказал, что передвигается по городу с личной охраной, поскольку уже не раз сталкивался с преследованием и даже угрозами. Недавно певец признался, какие баснословные суммы он тратит на телохранителей.

Недавно MELOVIN рассказал о своей творческой жизни журналистам проекта "Ближе к звездам" на канале ТЕТ. Артист признался, с чем ему приходится сталкиваться, будучи популярной личностью. Из-за этого, говорит Мел, он не выходит на улицу без личной охраны.

Я помню Одессу, как раз после каминг-аута. Помню, я приехал, и мы с охранником катались на самокатах: я впереди, он сзади,

– вспомнил артист.

Как известно, артист неоднократно становился жертвой преследований. MELOVIN вспомнил, что были даже эпизоды с оружием. Преследования, по словам певца, продолжаются и по сей день, поэтому без охраны никуда. На личных телохранителей Мел тратит немалые суммы, говорит, что мог бы уже купить автомобиль и недвижимость.

Точно уже имел бы свою машину и несколько квартир,

– рассказывает Мел.



MELOVIN передвигается по улицам с охранниками / Фото из инстаграма melovin_official

Также охранники всегда присутствуют на концертах MELOVIN. По его словам, это в первую очередь не для него самого, а ради безопасности гостей.

На концертах всегда усиленная охрана. Это никак не для артиста, а для людей, которые находятся на концерте. Это в первую очередь, так всегда было,

– говорит артист.

MELOVIN рассказал о личных охранниках: смотрите видео

Как известно, ранее MELOVIN объявил, что 2026 год станет для него последним годом активной концертной деятельности. С 2027 года артист планирует взять творческий отпуск. Чем именно планирует заниматься, Мел не говорил, однако заявил, что у него достаточно проектов, которым он может посвятить себя.

Недавно MELOVIN признался, что предлагал СТБ бисексуальный сезон шоу "Холостяк", в котором он мог бы принять участие. 24 Канал писал, чем все закончилось.