Були переслідування: MELOVIN зізнався, які шалені суми витрачає на особисту охорону

Нещодавно MELOVIN розповів про своє артистичне життя журналістам проєкту "Ближче до зірок" на каналі ТЕТ. Артист зізнався, з чим йому доводиться стикатися, маючи статус популярної людини. Через це, каже Мел, він не виходить на вулицю без особистих охоронців.

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Я пам'ятаю Одесу, якраз після камінг-ауту. Пам'ятаю, я приїхав, і ми з охоронцем каталися на самокатах, я спереду, він ззаду– згадав артист.

Як відомо, артист неодноразово ставав жертвою переслідування. MELOVIN згадав, що були навіть епізоди зі зброєю. Переслідування, за словами співака, відбуваються і досі, тому без охорони нікуди. На особистих бодигардів Мел витрачає чималі суми, каже, що міг би вже купити автомобіль та нерухомість.

Точно мав би вже свою машину і декілька квартир– розповідає Мел.

MELOVIN пересувається вулицями з охоронцями / Фото з інстаграму melovin_official

Також охоронці завжди перебувають на концертах MELOVIN. За його словами, це насамперед не для нього самого, а заради безпеки гостей.

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На концертах завжди посилена охорона. Це ніяк не для артиста, а для людей, які перебувають на концерті. Це першочергово, так завжди було– каже артист.

MELOVIN розповів про особистих охоронців: дивіться відео

Як відомо, раніше MELOVIN оголосив, що 2026 рік стане його останнім роком активної концертної творчості. З 2027 року артист планує взяти творчу відпустку. Чим саме планує займатися Мел, не казав, проте заявив, що у нього достатньо проєктів, яким він може себе присвятити.

Нещодавно MELOVIN зізнався, що пропонував СТБ бісексуальний сезон Холостяка, в якому він би міг взяти участь. 24 Канал писав, чим усе закінчилося.