Без машины, но с охранником: MELOVIN признался, на что на самом деле тратит свои баснословные гонорары

Украинский певец MELOVIN откровенно рассказал, куда уходят его немалые гонорары. Оказывается, поддержание звездного статуса и собственного музыкального проекта обходится артисту очень дорого.

В беседе для проекта "По Хатах" исполнитель рассказал, что каждый месяц вынужден тратить огромные суммы на зарплаты своей команде и развитие карьеры. Точной цифры он не назвал, но намекнул, что речь идет о действительно крупных суммах. Наверное, ты удивишься, но MELOVIN уверяет, что вовсе не живет в роскоши.

Ого, это очень дорого. Это очень дорого, потому что MELOVIN – артист такого уровня и такого масштаба, которому нельзя позволить то, что может позволить себе, например, какой-нибудь молодой артист, который только карабкается к своему Олимпу. И поэтому расходы такие же, они гораздо больше,

– признался певец.

Артист добавил, что никогда не считал разговоры о деньгах табу. Он спокойно может рассказать о своих заработках или о чеке на любимые духи. Однако бюджет проекта настолько большой, что финансы улетучиваются просто мгновенно.

Я много раз отвечал на вопросы о том, сколько я зарабатываю, сколько парфюма покупаю и на какую сумму – у меня нет в этом никаких табу. Но так, чтобы считать свой проект, о том, сколько я на него трачу – это просто баснословные деньги. Я не успеваю даже оглянуться, как эти деньги уходят не мне, чтобы я себе что-то купил, а обратно в проект, на оплату всех услуг, всей моей команды,

– пояснил он.

MELOVIN / фото из инстаграма

Когда ведущая заметила, что на эти средства уже можно было бы легко купить не одну квартиру, певец ответил очень скромно. Впрочем, без транспорта MELOVIN не обходится. Исполнитель рассказал, что пользуется услугами личного охранника, у которого есть собственная машина.

Но нет, у меня одна квартира. У меня нет собственной машины. У меня есть свой охранник, у него есть машина, но я для себя не так много создаю, как для своего протеже, для своего маленького MELOVIN

– подытожил знаменитость.

Кстати, продюсер YUNA признался, как в молодости потерял баснословные деньги из-за Данилка и Тины Кароль.