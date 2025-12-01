Впервые после громкой помолвки: MELOVIN показал редкие кадры с женихом-военным

В конце ноября MELOVIN сделали предложение. Ранее он не афишировал их отношения, но после помолвки делится подробностями.

В частности, на днях певец показал редкие кадры с женихом. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу MELOVIN.

Константин Бочаров опубликовал фото с бойфрендом Петром Злотей, сделанные в лифте. Кроме того, опубликовал видео с помолвки и поделился кадрами, где они с партнером и друзьями проводят время вместе.

MELOVIN еще показал фотографию с большим букетом красных роз, которые Петр подарил ему во время предложения. В своем телеграмм-канале артист отмечал, что в букете была 501 роза.

Что известно о женихе MELOVIN?