1 декабря, 14:11
Впервые после громкой помолвки: MELOVIN показал редкие кадры с женихом-военным
Основні тези
- MELOVIN поделился редкими романтическими кадрами с женихом Петром Злотей, который является военнослужащим с позывным "Матадор".
- Петр присоединился к ВСУ в начале полномасштабного вторжения, сейчас он боевой медик и планирует стать пластическим хирургом.
В конце ноября MELOVIN сделали предложение. Ранее он не афишировал их отношения, но после помолвки делится подробностями.
В частности, на днях певец показал редкие кадры с женихом. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу MELOVIN.
Не пропустите Объявили дату премьеры спецвыпуска "Танцев со звездами" и финальную тройку участников
Константин Бочаров опубликовал фото с бойфрендом Петром Злотей, сделанные в лифте. Кроме того, опубликовал видео с помолвки и поделился кадрами, где они с партнером и друзьями проводят время вместе.
MELOVIN еще показал фотографию с большим букетом красных роз, которые Петр подарил ему во время предложения. В своем телеграмм-канале артист отмечал, что в букете была 501 роза.
Что известно о женихе MELOVIN?
- Петр – военнослужащий с позывным "Матадор". Он присоединился к ВСУ в начале полномасштабного вторжения, когда ему было 20 лет. В сентябре этого года мужчине исполнилось 24 года.
- Сначала Петр в армии работал поваром, но впоследствии переучился и стал боевым медиком.
- Он планирует стать пластическим хирургом, поэтому параллельно еще поступил на медицинский факультет. Кроме того, Злотя в соцсетях часто проводит сборы на помощь собратьям.