Melovin отдал второе место Томми Кешу на Евровидении: певец прокомментировал скандал

В этом году Melovin был одним из членов Национального жюри Украины на Евровидении. После гранд-финала песенного конкурса возник скандал, поскольку стало известно, что певец отдал второе место эстонцу Томми Кешу, который сотрудничает с россиянами.

Melovin прокомментировал скандал в проекте "Тур по звездам" от Люкс ФМ, передает Show 24. Он также объяснил, почему решил обнародовали листок со своими баллами.

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По словам Melovin, Томми Кэш – не пророссийский исполнитель. Певец добавил, что Служба безопасности Украины не подтвердила, что в 2021 году он посещал временно оккупированный Россией Крым.

Это самый прекрасный кейс из всех скандалов, которые я слышал о себе, заголовков, первых полос и всего остального. Это замечательный психологический кейс на тему когнитивного искажения в обществе, когда люди не читают, не проверяют информацию. Они доверяют заголовкам масс-медиа и на базе этого делают свои выводы,

– сказал Melovin.

Артист также объяснил, что по контракту с Общественным имел право обнародовать листок со своими баллами, поэтому выговор не получил. Он добавил, что такой запрет для Национального жюри мог быть в прошлом году.

Melovin также высказался относительно скандальной песни United By Music Томми Кеша и нидерландского музыканта Йоста Кляйна, которого дисквалифицировали с Евровидения-2024. Там есть такие строки: "Мы хотим мира, они хотят войны" и "Я хочу долететь до Киева и поехать в Москву". Певец призвал проверить полный текст композиции.

Кроме того, что у него (Томми Кеша – Show 24) бабушка русская, мама у него украинка. А еще есть эстонское происхождение. Поэтому это не россиянин. Это эстонец,

– отметил артист.

Melovin в проекте "Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Национальное жюри Украины на Евровидении-2025

Напомним, что в состав Национального жюри Украины на Евровидении-2025, кроме Melovin, вошли: Дмитрий Шуров (Ріапобой), Алена Шоптенко, Tayanna и Нателла Чхартишвили-Зацаринная.

Результаты голосования украинского жюри:

Германия – 12 баллов

Великобритания – 10 баллов

Италия – 8 баллов

Швейцария – 7 баллов

Латвия – 6 баллов

Эстония – 5 баллов

Португалия – 4 балла

Люксембург – 3 балла

Израиль – 2 балла

Австрия – 1 балл

Заметим, что солистку группы Go_A Екатерину Павленко исключили из состава Национального жюри Украины. Дело в том, что певица нарушила правила песенного конкурса, установленные Европейским вещательным союзом.

"Я просто забыла о пункте, что не имею права публично поддерживать музыкантов. Но почему-то я считала, что публично поддерживать – это прямо выходить в сториз и говорить: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статью, где литовская группа написала, что их любимая песня наша. Мне захотелось поделиться. Это была украинская какая-то новость. Я запостила скрин в сториз, что эта группа полюбила нашу песню, так сказать. И это восприняли как фаворитизм, как поддержка участника, поэтому попросили меня заменить на другого", – объяснила Павленко.