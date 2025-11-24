Любовь с первого взгляда, – MELOVIN раскрыл подробности об отношениях с женихом и их помолвке

23 ноября MELOVIN сообщил, что обручился с украинским военным Петром Злотей. Теперь он рассказал некоторые подробности об их отношениях.

В частности, рассекретил, какое колечко ему подарил партнер.

Церемония признания в любви прошла на площади Независимости в Киеве. Петр подарил MELOVIN 501 красную розу и золотое кольцо итальянского бренда DOMIANI, украшенное 10 бриллиантами общим весом 0,07 карата.

Петя – это о любви с первого взгляда. Он служит добровольцем с начала полномасштабного вторжения. Спас более тысячи человек. Вывозил и спасал военных, гражданских, а также домашних животных из горячих точек: Часов Яр, Бахмут, Запорожское направление. Сейчас занимает должность парамедика Вооруженных сил Украины,

– написал Константин.

MELOVIN с букетом, который ему подарил партнер на помолвку / Фото с телеграмм-канала артиста

Накануне на своей странице в инстаграме MELOVIN опубликовал фото с предложения, которое состоялось вечером в центре Киева.

Золотое кольцо MELOVIN / Фото из инстаграма певца

Что известно об отношениях MELOVIN и Петра Злоти?