Кохання з першого погляду, – MELOVIN розкрив подробиці про стосунки з нареченим і їхні заручини

23 листопада MELOVIN повідомив, що заручився з українським військовим Петром Злотею. Тепер він розповів деякі подробиці про їхні стосунки.

Зокрема, розсекретив, яке колечко йому подарував партнер. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Костянтина Бочарова (справжнє ім'я співака).

До речі MELOVIN відмовився від участі у Нацвідборі на Євробачення-2026

Церемонія освідчення пройшла на майдані Незалежності у Києві. Петро подарував MELOVIN 501 червону троянду та золоту каблучку італійського бренду DOMIANI, оздоблену 10 діамантами загальною вагою 0,07 карата.

Петя – це про кохання з першого погляду. Він служить добровольцем з початку повномасштабного вторгнення. Врятував більше тисячі людей. Вивозив та рятував військових, цивільних, а також домашніх тварин із гарячих точок: Часів Яр, Бахмут, Запорізький напрямок. Наразі обіймає посаду парамедика Збройних сил України,

– написав Костянтин.

Вас також може зацікавити MELOVIN одружується: що відомо про військового, який освідчився йому в центрі Києва

MELOVIN з букетом, який йому подарував партнер на заручини / Фото з телеграм-каналу артиста

Напередодні на своїй сторінці в інстаграмі MELOVIN опублікував фото з пропозиції, яка відбулася ввечері в центрі Києва.

Золота каблучка MELOVIN / Фото з інстаграму співака

Що відомо про стосунки MELOVIN та Петра Злоті?