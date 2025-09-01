Укр Рус
1 сентября, 18:17
Жестокий буллинг и поддержка одновременно: MELOVIN откровенно рассказал, как вспоминает школьные времена

Мария Касий
  • MELOVIN рассказал о буллинге в школе после перевоплощения в образ Сердючки на детском празднике, но также вспоминает о поддержке от нескольких учителей и возможности играть на фортепиано.
  • Он поблагодарил родителей за то, что отдали его на бокс, и обратился к школьникам с советом оставаться собой и превращать трудности в мотивацию.

Для украинского певца MELOVIN обучение в школе запомнилось по-разному. С одной стороны – это обиды со стороны других учеников, а с другой – человеческая поддержка.

По случаю Дня знаний, который празднуем 1 сентября, MELOVIN поделился воспоминаниями. В эксклюзивном комментарии для Show 24 он рассказал о том, какие жизненные уроки дала ему школа.

К слову Абсолютно не был готов, – Александр Педан вспомнил свой первый школьный звонок

Для меня школа – это одновременно период жестокого буллинга и человеческой теплой поддержки. Буллинг начался после того, как я в младших классах на детском празднике перевоплотился в образ Сердючки. Длился этот школьный ад очень долго, 
– признался артист.

MELOVIN отметил, что было несколько учителей, завхоз, завучи и директор, которые увидели что-то в нем и начали давать ключ от актового зала. Туда парень убегал с уроков и мог проводить часы за фортепиано.

"Так самостоятельно и научился играть. Сейчас этих людей я называю своими менторами ... Поэтому, сказать, что я очень ждал 1 сентября, не могу. Однако, ни о чем не жалею", – заметил исполнитель.


MELOVIN в школе / Фото пресс-службы

Певец поблагодарил родителей за то, что они отдали его на бокс. Однако ему удалось и без физической силы достичь цели и утереть всем нос. MELOVIN с теплыми словами обратился к школьникам.

Какие бы моменты ты не переживал в школе, помни, их всегда можно превратить в нечто мотивационное! Хочешь кому-то что-то доказать – делай это. Главное – оставаться собой, мечтать и реализовать все, что нужно для тебя! 
– подчеркнул артист.


MELOVIN в школе / Фото пресс-службы

