Для українського співака MELOVIN навчання у школі запам'яталось по-різному. З одного боку – це образи з боку інших учнів, а з іншого – людська підтримка.

З нагоди Дня знань, який святкуємо 1 вересня, MELOVIN поділився спогадами. В ексклюзивному коментарі для Show 24 він розповів про те, які життєві уроки дала йому школа.

До слова Абсолютно не був готовий, – Олександр Педан пригадав свій перший шкільний дзвоник

Для мене школа – це одночасно період жорстокого булінгу і людської теплої підтримки. Булінг почався після того, як я в молодших класах на дитячому святі перевтілився в образ Сердючки. Тривало це шкільне пекло дуже довго,

– зізнався артист.

MELOVIN зазначив, що було кілька вчителів, завгосп, завучі та директорка, які побачили щось у ньому та почали давати ключ від актової зали. Туди хлопець втікав з уроків та міг проводити години за фортепіано.

"Так самотужки і навчився грати. Зараз цих людей я називаю своїми менторами… Тож, сказати, що я дуже чекав 1 вересня, не можу. Однак, ні про що не шкодую", – зауважив виконавець.



MELOVIN у школі / Фото пресслужби

Співак подякував батькам за те, що вони віддали його на бокс. Проте йому вдалося і без фізичної сили досягти мети та втерти всім носа. MELOVIN з теплими словами звернувся до школярів.

Які б моменти ти не переживав у школі, пам'ятай, їх завжди можна перетворити на щось мотиваційне! Хочеш комусь щось довести – роби це. Головне – залишатися собою, мріяти й реалізувати все, що є потрібним для тебе!

– підкреслив артист.



MELOVIN у школі / Фото пресслужби

Як зірки провели 1 вересня

1 вересня чимало маленьких українців пішло до школи. Серед них і діти знаменитостей.