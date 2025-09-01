Жорстокий булінг і підтримка водночас: MELOVIN відверто розповів, як згадує шкільні часи
- MELOVIN розповів про булінг у школі після перевтілення в образ Сердючки на дитячому святі, але також згадує про підтримку від кількох вчителів і можливість грати на фортепіано.
- Він подякував батькам за те, що віддали його на бокс, і звернувся до школярів з порадою залишатися собою і перетворювати труднощі на мотивацію.
Для українського співака MELOVIN навчання у школі запам'яталось по-різному. З одного боку – це образи з боку інших учнів, а з іншого – людська підтримка.
З нагоди Дня знань, який святкуємо 1 вересня, MELOVIN поділився спогадами. В ексклюзивному коментарі для Show 24 він розповів про те, які життєві уроки дала йому школа.
До слова Абсолютно не був готовий, – Олександр Педан пригадав свій перший шкільний дзвоник
Для мене школа – це одночасно період жорстокого булінгу і людської теплої підтримки. Булінг почався після того, як я в молодших класах на дитячому святі перевтілився в образ Сердючки. Тривало це шкільне пекло дуже довго,
– зізнався артист.
MELOVIN зазначив, що було кілька вчителів, завгосп, завучі та директорка, які побачили щось у ньому та почали давати ключ від актової зали. Туди хлопець втікав з уроків та міг проводити години за фортепіано.
"Так самотужки і навчився грати. Зараз цих людей я називаю своїми менторами… Тож, сказати, що я дуже чекав 1 вересня, не можу. Однак, ні про що не шкодую", – зауважив виконавець.
MELOVIN у школі / Фото пресслужби
Співак подякував батькам за те, що вони віддали його на бокс. Проте йому вдалося і без фізичної сили досягти мети та втерти всім носа. MELOVIN з теплими словами звернувся до школярів.
Які б моменти ти не переживав у школі, пам'ятай, їх завжди можна перетворити на щось мотиваційне! Хочеш комусь щось довести – роби це. Головне – залишатися собою, мріяти й реалізувати все, що є потрібним для тебе!
– підкреслив артист.
MELOVIN у школі / Фото пресслужби
Як зірки провели 1 вересня
1 вересня чимало маленьких українців пішло до школи. Серед них і діти знаменитостей.
- Син Олі Цибульської, Нестор, пішов у 5 клас.
- Тарас та Олена Тополі відвели до школи своїх двох синів – 12 річного Романа та 9 річного Марка.
- Син Світлани Тарабарової пішов у другий клас. Хлопчик навчається в приватній міжнародній школі-ліцеї "Гімназія А+" в Києві.
- Дмитро Монатік з дружиною Іриною відвів до школи синів Данила і Платона, а саме, до столичної "Новопечерської школи".
- Старша донька Наталії Могилевської поїхала в ліцей здобувати професію. Про спеціальність зірка не уточнила.