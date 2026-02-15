MELOVIN объявил о разрыве с женихом-военным, который сделал ему предложение в центре Киева
- MELOVIN объявил о разрыве с женихом военным через Instagram, не раскрывая причины.
- Некоторые пользователи обвинили MELOVIN в пиаре, но он заверил, что отношения были настоящими, и разошлись они 14 февраля.
Вчера вечером MELOVIN шокировал поклонников новостью. Он объявил о разрыве с женихом военным.
Об этом MELOVIN сообщил в инстаграме. Что стало причиной расставания, певец не рассказал.
Не пропустите MELOVIN неожиданно заявил о завершении карьеры в 2027 году
MELOVIN опубликовал фото, где держит в руке кольцо, которое ему подарил Петр Злотя, когда делал предложение в центре Киева. Рядом с артистом лежит его собака.
Мы разошлись. Прошу медиа воздержаться от допросов. Ради моего спокойствия и спокойствия Петра я ничего не буду комментировать. С Днем святого Валентина всех!,
– написал MELOVIN в Threads.
В комментариях под сообщением некоторые пользователи обвинили MELOVIN и Петра в пиаре. Однако певец заверил, что отношения были настоящими. Также он поделился, что они разошлись 14 февраля.
Боже, при всем уважении, но это так смешно. Понятно, что был пиар, но тогда я воздержалась от комментариев. Еще и именно 14 февраля такое заявление, зато комментариев мы не даем, для кого этот спектакль? Не делайте клоунаду, потому что и так люди страдают из-за неприятия, предубеждения и куче стереотипов,
– написала одна из пользовательниц.
Что известно об отношениях MELOVIN и Петра Злоти?
В конце ноября 2025 года MELOVIN неожиданно объявил о помолвке. Петр Злотя сделал предложение певцу на Майдане Независимости, подарив золотое кольцо итальянского бренда DOMIANI, украшенное 10 бриллиантами общим весом 0,07 карата, и 501 красную розу.
Петр – боевой медик с позывным "Матадор". Он ушел добровольцем на фронт в 2022 году.
Позже MELOVIN поделился, что влюбился в Злотю с первого взгляда.