MELOVIN объявил о разрыве с женихом-военным, который сделал ему предложение в центре Киева

Вчера вечером MELOVIN шокировал поклонников новостью. Он объявил о разрыве с женихом военным.

Об этом MELOVIN сообщил в инстаграме. Что стало причиной расставания, певец не рассказал.

MELOVIN опубликовал фото, где держит в руке кольцо, которое ему подарил Петр Злотя, когда делал предложение в центре Киева. Рядом с артистом лежит его собака.

MELOVIN разошелся с женихом / Скриншот из инстаграма певца

Мы разошлись. Прошу медиа воздержаться от допросов. Ради моего спокойствия и спокойствия Петра я ничего не буду комментировать. С Днем святого Валентина всех!,

– написал MELOVIN в Threads.

MELOVIN и Петр Злотя больше не вместе / Скриншот из Threads певца

В комментариях под сообщением некоторые пользователи обвинили MELOVIN и Петра в пиаре. Однако певец заверил, что отношения были настоящими. Также он поделился, что они разошлись 14 февраля.

Боже, при всем уважении, но это так смешно. Понятно, что был пиар, но тогда я воздержалась от комментариев. Еще и именно 14 февраля такое заявление, зато комментариев мы не даем, для кого этот спектакль? Не делайте клоунаду, потому что и так люди страдают из-за неприятия, предубеждения и куче стереотипов,

– написала одна из пользовательниц.

MELOVIN и его бывшего бойфренда обвинили в пиаре / Скриншот с Threads

Что известно об отношениях MELOVIN и Петра Злоти?