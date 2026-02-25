Укр Рус
25 февраля, 18:10
2

Мне больно, – MELOVIN впервые прокомментировал разрыв со своим женихом-военным

София Хомишин
Основні тези
  • MELOVIN подтвердил разрыв с женихом Петром Злотей и признался, что ему до сих пор больно.
  • Петр Злотя, парамедик ВСУ, сделал предложение MELOVIN в конце 2025 года, но через несколько месяцев после помолвки их отношения завершились.

14 февраля, спустя несколько месяцев после помолвки, певец MELOVIN разошелся со своим женихом-военным Петром Злотей.

Теперь он впервые дал развернутый комментарий о завершении этих отношений. Об этом артист написал на своей странице в инстаграме.

MELOVIN подтвердил разрыв с партнером и признался, что ему до сих пор от этого больно.

Любовь не всегда идет тихо. Иногда она обрывается как нота, зависшая в воздухе, оставляет след, который еще долго эхом отзывается внутри. Мне как и больно, так и одновременно я благодарен за все, что было настоящим. Мне нужно время, чтобы отпустить боль и сохранить свет,
– написал артист.

MELOVIN прокомментировал разрыв с женихом / Фото из инстаграма певца

Что известно об отношениях MELOVIN и Петра Злоти?

  • Впервые о романе Константина (настоящее имя певца) и Петра стало известно в конце ноября 2025 года. Тогда MELOVIN объявил о помолвке. Петр Злотя сделал артисту предложение прямо в центре Киева, подарив золотое кольцо итальянского бренда DOMIANI, украшенное 10 бриллиантами, и 501 красную розу.
  • Как известно, Петр – парамедик Вооруженных сил Украины с позывным "Матадор". В начале повномасштбаного втьоргнення России он добровольно стал на защиту Украины. Злотя вывозил и спасал военных, гражданских, а также домашних животных из горячих точек: Часов Яр, Бахмут, из Запорожского направления. Об этом MELOVIN рассказывал в своем телеграмм-канале.
  • Тогда же певец написал, что влюбился в Петра с первого взгляда.
  • Однако через несколько месяцев после помолвки MELOVIN с партнером поставили точку в своих отношениях.
  • После расставания Злотя призвал людей не жертвовать собой ради любви, а уже потом заявил, что получает угрозы от поклонников MELOVIN.