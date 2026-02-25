Мені боляче, – MELOVIN уперше прокоментував розрив зі своїм нареченим-військовим

14 лютого, через декілька місяців після заручин, співак MELOVIN розійшовся зі своїм нареченим-військовим Петром Злотею.

Тепер він уперше дав розгорнутий коментар про завершення цих стосунків. Про це артист написав на своїй сторінці в інстаграмі.

MELOVIN підтвердив розрив з партнером і зізнався, що йому досі від цього боляче.

Кохання не завжди йде тихо. Інколи воно обривається як нота, що зависла в повітрі, залишає слід, який ще довго відлунює всередині. Мені як і боляче, так і водночас я вдячний за все, що було справжнім. Мені потрібен час, щоб відпустити біль і зберегти світло,

– написав артист.

MELOVIN прокоментував розрив з нареченим / Фото з інстаграму співака

Що відомо про стосунки MELOVIN та Петра Злоті?