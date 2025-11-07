Львов первым услышал премьеру нового хита: MELOVIN феерично открыл тур к 10-летию карьеры

Певец MELOVIN празднует 10 лет с момента старта своей карьеры. По этому случаю артист отправляется в большой тур по городам Украины.

Самый первый концерт состоялся во Львове в четверг, 6 ноября. MELOVIN выступил на сцене Malevich Concert Arena – на мероприятии побывали журналисты 24 Канала.

MELOVIN начал концерт с одного из своих последних хитов – "Тормоз чи на газ". Следующей поклонники имели возможность услышать песню, которая прозвучала на прошлогоднем Нацотборе на Евровидение – Dreamer.

На концерте царила невероятная атмосфера, MELOVIN покорял публику своим вокалом и исполнением песен, а публика с восторгом подпевала и подтанцовывала. Артист устроил настоящее шоу.

Я считаю, что актуально все: и любовь, и дружба, и помощь, и донаты, и музыка, и все, что вы делаете со всем сердцем и душой. Пока в рядах ВСУ ребята защищают Украину – актуально все. Никогда не ограничивайте себя, кто бы вам что не говорил. Продолжайте жить. Жизнь уникальна, она такая маленькая и хрупкая. Оно может оборваться в одну секунду. Желаю каждому продолжать жить,

– сказал MELOVIN со сцены.

Перед выступлением MELOVIN объявил конкурс: его фаны должны были спеть отрывок песни и выложить видео в сеть. Впоследствии артист с поклонниками выбирал того или ту, кто был лучшим – этот человек будет иметь возможность выступить с ним на сцене. Во Львове этот шанс получила юная девушка по имени Виталина.

На выступлении прозвучали незабываемые хиты MELOVIN: Wonder, Under the Ladder, "Ти", "З тобою, зі мною, і годі", Dance With The Devil, "Вітрила" и многие другие.

Это одна из немногих песен в шоу-бизнесе, когда я не вложил ни копейки в промо. Промо – это вы. Я чувствовал, что это хит, но не думал, что настолько. Особенно, когда впервые увидел по 40 тысяч видео в тиктоке и десятки сообщений в директе,

– сказал исполнитель перед песней "Обиратиму себе".

Что надо знать о новом треке MELOVIN?

Также на концерте во Львове MELOVIN впервые вживую спел премьерный трек – "Я горю не згораю".

Это откровенная история о страсти и любви, что не проходит даже после расставания. Песня стала частью нового альбома MRoom13, который выйдет 13 ноября.

Новый трек является экспериментом и шаг в другое звучание. Вдохновением для этой работы стала влюбленность.

Мне кажется, у каждого есть человек, который несмотря на все вдохновляет гореть, делать безумные поступки и отдаваться чувствам. И что бы ни случилось, ты все равно помнишь этот огонь. Поэтому я решил сделать песню не о боли, а о страсти, которая становится частью силы,

– рассказал MELOVIN.

В этой работе каждый может узнать себя: то состояние, когда внутри все пылает, но ты все равно продолжаешь идти вперед.