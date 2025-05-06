Романтическое свидание на красной дорожке: 7 самых красивых звездных пар на Met Gala-2025

Для многих знаменитостей Met Gala – это не только шанс продемонстрировать роскошные образы и заявить о себе на красной дорожке, но и тепло провести время с любимым человеком. Многие звезды появились на дорожке вдвоем, словно на вечернем свидании.

Сначала на красной дорожке появился Фаррелл Уильямс с женой. Певец сделал ставку на Louis Vuitton и надел пиджак, украшенный 100 тысячами жемчужин. За ними появился Колман Доминго в эффектной накидке от Valentino, – он позировал перед камерами с мужем Раулем.

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Впоследствии на тротуар вышли Габриэль Юнион и Дуэйн Уэйд, которые оригинально соединили черно-белые образы. Дуа Липа позировала с женихом в образе от Chanel. Show 24 собрал самые интересные couple looks звездных пар.

Ник Джонас и Приянка Чопра



Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images

Дуа Липа и Калум Тернер



Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images

Фаррелл Уильямс и Хелен Ласичан



Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images

Рианна и ASAP Rocky



Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images



К слову, Рианна появилась на Балу Института костюма в особом образе от Marc Jacobs. Наряд певицы удачно подчеркнул ее беременный животик. Так артистка объявила о своей третьей беременности.

Габриэль Юнион и Дуэйн Уэйд



Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images

Сэм Смит и Кристиан Ковен



Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images

Колман и Рауль Доминго



Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images