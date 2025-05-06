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Show24 Мировые знаменитости Романтическое свидание на красной дорожке: 7 самых красивых звездных пар на Met Gala-2025
6 мая, 14:37
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Романтическое свидание на красной дорожке: 7 самых красивых звездных пар на Met Gala-2025

Мария Касий
Основні тези
  • Известные пары на Met Gala-2025 – Фаррелл Уильямс с женой, Ник Джонас и Приянка Чопра, а также Рианну и ASAP Rocky, которая объявила о своей третьей беременности.
  • Звезды выбрали роскошные наряды от известных дизайнеров, таких как Louis Vuitton, Valentino и Chanel, чтобы впечатлить на красной дорожке.

Для многих знаменитостей Met Gala – это не только шанс продемонстрировать роскошные образы и заявить о себе на красной дорожке, но и тепло провести время с любимым человеком. Многие звезды появились на дорожке вдвоем, словно на вечернем свидании.

Сначала на красной дорожке появился Фаррелл Уильямс с женой. Певец сделал ставку на Louis Vuitton и надел пиджак, украшенный 100 тысячами жемчужин. За ними появился Колман Доминго в эффектной накидке от Valentino, – он позировал перед камерами с мужем Раулем.

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Впоследствии на тротуар вышли Габриэль Юнион и Дуэйн Уэйд, которые оригинально соединили черно-белые образы. Дуа Липа позировала с женихом в образе от Chanel. Show 24 собрал самые интересные couple looks звездных пар.

Ник Джонас и Приянка Чопра


Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images

Дуа Липа и Калум Тернер


Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images

Фаррелл Уильямс и Хелен Ласичан


Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images

Рианна и ASAP Rocky


Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images


К слову, Рианна появилась на Балу Института костюма в особом образе от Marc Jacobs. Наряд певицы удачно подчеркнул ее беременный животик. Так артистка объявила о своей третьей беременности.

Габриэль Юнион и Дуэйн Уэйд


Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images

Сэм Смит и Кристиан Ковен


Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images

Колман и Рауль Доминго


Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images