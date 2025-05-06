Романтическое свидание на красной дорожке: 7 самых красивых звездных пар на Met Gala-2025
- Известные пары на Met Gala-2025 – Фаррелл Уильямс с женой, Ник Джонас и Приянка Чопра, а также Рианну и ASAP Rocky, которая объявила о своей третьей беременности.
- Звезды выбрали роскошные наряды от известных дизайнеров, таких как Louis Vuitton, Valentino и Chanel, чтобы впечатлить на красной дорожке.
Для многих знаменитостей Met Gala – это не только шанс продемонстрировать роскошные образы и заявить о себе на красной дорожке, но и тепло провести время с любимым человеком. Многие звезды появились на дорожке вдвоем, словно на вечернем свидании.
Сначала на красной дорожке появился Фаррелл Уильямс с женой. Певец сделал ставку на Louis Vuitton и надел пиджак, украшенный 100 тысячами жемчужин. За ними появился Колман Доминго в эффектной накидке от Valentino, – он позировал перед камерами с мужем Раулем.
Смотрите также В платье с огромным шлейфом: Дайана Росс эффектно вернулась на Met Gala впервые за 22 года
Впоследствии на тротуар вышли Габриэль Юнион и Дуэйн Уэйд, которые оригинально соединили черно-белые образы. Дуа Липа позировала с женихом в образе от Chanel. Show 24 собрал самые интересные couple looks звездных пар.
Ник Джонас и Приянка Чопра
Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images
Дуа Липа и Калум Тернер
Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images
Фаррелл Уильямс и Хелен Ласичан
Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images
Рианна и ASAP Rocky
Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images
К слову, Рианна появилась на Балу Института костюма в особом образе от Marc Jacobs. Наряд певицы удачно подчеркнул ее беременный животик. Так артистка объявила о своей третьей беременности.
Габриэль Юнион и Дуэйн Уэйд
Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images
Сэм Смит и Кристиан Ковен
Звездные пары на Met Gala / Фото Getty Images