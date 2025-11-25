Это организационное фиаско, – продюсер Поляковой сделал резкое заявление о Нацотборе

Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский отреагировал на лонглист Национального отбора на Евровидение-2026. За право представлять Украину на песенном конкурсе будут бороться 15 артистов, однако в финал пройдут не все.

Ясинский резко высказался о нынешнем Нацотборе. Пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу.

К слову Евровидение 2026: рассекретили имена 15 артистов, которые примут участие в Нацотборе

Михаил Ясинский отметил, что в лонглист Национального отбора попали двое артистов, которые уже представляли Украину на Евровидении и даже были в пятерке финалистов. Речь идет о Jerry Heil и Monokate (Екатерине Павленко). Среди кандидатов есть и те, что ранее участвовали в отборе, в частности KHAYAT, LAUD и MOLODI.

Очевидно, что это кризис проекту, который позиционирует себя как площадка для творческой молодежи. Очевидно, что это не так, если участвуют одни и те же исполнители годами и которых сложно назвать новыми именами,

– считает Ясинский.

Продюсер добавил – "не хочется думать, что это кризис музыкальной индустрии Украины", ведь украинские артисты собирают несколько Дворцов спорта и выпускают песни, которые очень быстро становятся хитами.

Разве это не странно, что в то время, когда происходит настоящий взрыв украинской музыки, когда ежедневно выпускаются сотни релизов, на отбор главного музыкального конкурса Европы приглашают (а мы уже знаем, что именно просят) принять участие тех, кто уже это делал, побеждал и получал европейское признание? Это организационное фиаско,

– отметил он.

Ясинский предположил, что организаторы Нацотбора могут это делать из-за опасений, что другой победитель "получит низкие оценки в Европе".

Поэтому пусть отправляют сразу Джамалу! А, нет, она не сможет, потому что она же выступала в России после 2014 года. Кстати, по правилам, которые не позволяют ряду исполнителей участвовать в отборе и которые вскоре будут изменены, то это вопрос времени и усилий, о которых я сообщу отдельно. В процессе,

– добавил продюсер.

По словам Михаила, Общественное оказалось в углу из-за "нежелания видеть и слышать мир вокруг".

Ну, и напомним, что стоимость проведения отбора более 10 миллионов гривен. Я мог бы посчитать это в дронах или автомобилях, но думаю, что вы и сами умеете считать,

– написал Ясинский в конце заметки.

Для справки! В лонглист Национального отбора на Евровидение-2026 прошли ANSTAY, Jerry Heil, группа Karyotype, KHAYAT, LAUD, LELÉKA, группа MOLODI, MON FIA, Monokate, Mr. Vel, OKS, группа The Elliens, Valeriya Force, Марта Адамчук, группа ЩукаРиба.

MELOVIN заявил, что отказался от участия в конкурсе. "Тур не дает мне возможность принять участие и собственный ресурс хочу направить в другое русло. Выбрав все же быть наблюдателем и болельщиком за новыми артистами и теми, кто хочет завоевать свое место под солнцем", – объяснил артист.

Оля Полякова хотела участвовать в Нацотборе