Две мои жуколадки, – Кацурин показал домашнее фото Дорофеевой

Муж певицы Нади Дорофеевой поделился милым домашним фото знаменитости. Миша Кацурин показал Надю Дорофееву без макияжа, в мягком кардигане и с книгой в руках.

Эту искреннюю фотографию он опубликовал в своих инстаграм-сторис.

Не пропустите На фоне громкого конфликта с Бруклином: Виктория Бекхэм показала новые фото с детьми и мужем

Фотографию Кацурин запостил после Дня святого Валентина.

Две мои жуколадки,

– написал он под фото.

Миша Кацурин показал домашнее фото Нади Дорофеевой / Скриншот из инстаграм-сторис

Добавим, что "Жуколад" – это батончики с необычным составом. Ко Дню влюбленных вышла лимитированная серия с розовым шоколадом, малиновой начинкой, катаифи и хрустящими личинками зофобаса.

"Влюбленный Шоколад" с 14 февраля можно приобрести в сети мультимаркетов "Аврора", а также в ресторанах China Hi и Milk Bar. Об этом указано на странице Milk Bar в инстаграме.

Что известно об отношениях Нади Дорофеевой и Миши Кацурина?