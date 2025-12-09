Музыка, которая будет жить вечно: на прощании с Михаилом Клименко спели его хит "Повільно"

В Киеве попрощались с солистом группы ADAM Михаилом Клименко. Исполнитель хита "Повільно" умер 7 декабря. Он несколько месяцев боролся с туберкулезным менингитом.

Прощание с Михаилом Клименко состоялось в Национальной филармонии Украины. Во время церемонии присутствующие спели его хит – "Повільно". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

С лидером группы ADAM пришло попрощаться множество людей – родственники, близкие, коллеги, друзья и преданные поклонники. Они в унисон спели песню Михаила Клименко, ставшую едва ли не самым большим его хитом – "Повільно".

Также с Михаилом Клименко попрощались долгими и громкими аплодисментами.

Отметим, на прощании с Михаилом Клименко его жена Александра Норова выступила с щемящей речью. Она поблагодарила мужа за 18 лет совместной жизни, любви и детей, пишет ТСН.

Что известно о смерти лидера группы ADAM?