Я благодарю Бога за эту любовь, – жена Михаила Клименко растрогала обращением к нему

Вчера, 7 декабря, после борьбы с тяжелой болезнью умер фронтмен группы ADAM Михаил Клименко. Жена певца, Саша Норова, вышла на связь после смерти мужа и почтила его память.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Норовой. Она щемяще обратилась к любимому.

Саша Норова опубликовала черно-белое фото с Михаилом Клименко, где нежно обнимает его за плечи. К сообщению артистка добавила песню Марии Яремчук "Навсегда".

Миша, мой Миша, мой Мишель, я благодарю Бога за эту любовь, которую подарил нам с тобой. Я благодарю тебя за эти невероятные песни о нашей любви, она навсегда, ты навсегда! Каждая песня ADAM – это о нашем, это наша с тобой жизнь, каждое слово из жизни, невероятно тонкого чувства любви, красивой и чистой. Я тебя благодарю. Навсегда и не убежать. С тобой я. Со мной ты,

– написала Норова.

В комментариях под сообщением Сашу поддержали TAYANNA, Алина Паш, Джамала, Ольга Цибульская, Анатолий Анатолич и другие.

Отметим, что похороны музыканта состоятся завтра, 9 декабря, об этом Норова сообщила на инстаграм-странице группы ADAM. В 10:00 церемония начнется в Национальной филармонии Украины. Служба в церкви и прощание на кладбище пройдет в селе Лубянка, что на Киевщине. Начало в 13:00.

Чем болел Михаил Клименко?