"Ректорская колбаса", миллионы наличными и немалая зарплата: что задекларировал Поплавский
- Михаил Поплавский задекларировал 50 торговых марок, 1,76 миллиона долларов и 1,51 миллиона евро наличными.
- Поплавского подозревают в причастности к коррупционной схеме с фальсификацией данных в Киевском университете культуры.
Бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, который может быть причастен к коррупционной схеме, обнародовал декларацию за 2025 год. В документе – 50 торговых марок, 1,76 миллиона долларов и 1,51 миллиона евро наличными.
Информация появилась на сайте Единого государственного реестра деклараций. "Поющий ректор" задекларировал недвижимость, земельные участки и большой перечень объектов интеллектуальной собственности.
В декларации Михаила Поплавского среди нематериальных активов – 50 торговых марок. Некоторые из них зарегистрированы в 2025 году, в частности, "ПоплавОК" и "Горячие чебуреки".
Другие торговые марки носят названия "Сало", "Любимая это тебе", "Вареники от Михаила Поплавского", "Колбаса Ректорская", "Крапива", "Я украинец", "Юный орел" и многие другие.
Также в собственности Поплавского – авторские права на его песни и клипы. К слову, роялти принесли артисту 17,7 миллиона гривен за прошлый год.
Торговая марка "Киевский университет культуры" также зарегистрирована на Михаила Поплавского. Однако важно заметить, что таких учебных заведений в Киеве есть два: Киевский национальный университет культуры и искусств, где Поплавский был президентом, и частное заведение Киевский университет культуры, бенефициаром которого является Поплавский.
Михаил Поплавский получал зарплату в обоих учебных заведениях: более 827 тысяч гривен и почти 209 тысяч в государственном и еще 780 тысяч в частном.
Также у бывшего ректора есть недвижимость – он является владельцем квартиры в Киеве на 75,80 квадратных метров и 3 земельных участков. Однако в 2025 году он арендовал жилой дом на 1067,7 квадратных метров и еще 3 земельных участка.
На банковских счетах Михаила Поплавского суммарно почти 956 миллионов гривен и еще 2483 долларов. Наличными у "поющего ректора" сохранилось 1,76 миллиона долларов, 1,51 миллиона евро и еще 3,5 миллиона гривен.
В чем подозревают Михаила Поплавского?
- В Офисе генпрокурора и Службе безопасности Украины 27 марта сообщили о выявленной коррупционной схеме в Киевском университете культуры.
- Как стало известно, работники Министерства образования и науки Украины вносили ложные данные о студентах, преподавателей и штат, чтобы увеличить финансирование заведения. Из-за этих действий государству нанесен ущерб "в особо крупных размерах".
- В СМИ предположили, что среди фигурантов масштабной схемы – бывший ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский.
- Источники 24 Канала подтвердили, что обыск у Поплавского происходил. Но пока что бывшего ректора не задерживали, также ему не объявляли о подозрении.