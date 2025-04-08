Было много стрессовых ситуаций, – певица Мия Рамари рассказала о работе в караоке

Певица Мия Рамари рассказала о работе в караоке. Она призналась, что было сложно, однако этот период закалил девушку.

Этим Мия Рамари поделилась в интервью Show 24. Она отметила, что стала очень стрессоустойчива после работы в караоке.

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Потому что это такое место, куда приходит мало нормальных людей. А в основном это какие-то... Я их называла быдломужичары (смеется – Show 24), которых надо хорошо обслуживать,

– вспомнила певица.

Мия была администратором караоке: следила за тем, что делается в зале, хорошо ли официанты выполняют свою работу. Также она предлагала гостям песни и пела с ними, если было нужно. Благодаря этому периоду жизни девушка знает много треков, ведь проработала в караоке год.

У меня было много разных стрессовых ситуаций. Когда буянили и надо было вызвать охрану. Бывали ситуации, что я стояла в зале, показывала, что держу себя в руках, потом выводила их, и мне надо было полчасика в туалете выплакаться и пойти обратно работать,

– призналась Мия Рамари.

Когда певица поняла, что такие случаи участились, то уволилась. Говорит, что "долго это терпеть нельзя было". Мия Рамари заметила, что лучше петь в заведениях, чем работать в караоке.

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Мия Рамари о репертуаре в караоке

Мия работала в караоке после начала полномасштабного вторжения, поэтому во Львове российские песни уже были запрещены. В то же время певица добавляет, что в киевских караоке они были. Если же звучали треки, которые не нравились девушке, то она могла выйти.

Конечно, если пять дней подряд "Этот сон" играет, то немножко надоедает. Приходили такие, что Уитни Хьюстон, Тину Тернер могли петь. Такие песни, которые я люблю. Это было реже, однако было. Я тогда много групп полюбила из 80-х, 90-х годов. Степан Гига не очень мне нравился (смеется – Show 24),

– добавила она.

Сейчас Степан Гига достаточно популярен среди молодежи, но Мия Рамари призналась, что не может серьезно слушать такую музыку.