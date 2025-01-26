Как сегодня живет певица Мика Ньютон, которая долгое время боролась с онкологией

Мика Ньютон долгое время была любимицей украинской публики. Она поражала не только искренностью своей музыки, но и невероятно красивыми и нежными образами.

Настоящее имя певицы – Оксана Грицай, и родом она из Ивано-Франковской области. С юного возраста девочка выступала на сцене и закончила музыкальную школу. Позже переехала в столицу, где поступила в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусства, а в 2007 году получала знания в Гилфордской академии в Англии. В материале Show 24 рассказываем, какой скандал произошел между артисткой и ее экс-продюсером, как боролась с онкологией и где она сейчас.

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Карьера певицы и скандал с Юрием Фалесой

В 2002 году Грицай победила на фестивале "Черноморские игры". Тогда же девушка подписала контракт с продюсером Юрием Фалесой, который в то время занимался изменщицей Ани Лорак. Мужчина придумал певице псевдоним Мика Ньютон. Однако сотрудничество между артисткой и продюсером продолжалось до 2009 года. Мужчина рассказывал, что вложил очень много денег в развитие исполнительницы.

Мика Ньютон и Юрий Фалеса / Фото ТСН

Через несколько лет Мика Ньютон подала в суд на продюсера, ведь была уверена, что мужчина и компания присвоили средства певицы. Суд обязал Фалесу выплатить экс-подопечной кругленькую сумму, которую задолжал за время сотрудничества.

Сам продюсер рассказывал, что вложил в нее все деньги, а артистка не понимала, что даже после пяти лет сотрудничества долги не остаются отработанными. Он уверял, что в отличие от Мики Ньютон, Ани Лорак отработала все средства, которые в нее вложили, и даже больше.

К слову, Фалеса говорил, что песни певицы "выстрелили в России". В частности, треки, такие как: "Белые лошади", "В плену", "Лунопарк" и другие звучали в российском сериале с пропагандистским сюжетом "Кадетство".

После начала полномасштабного вторжения исполнительница высказалась об этой истории, отметив, что решение принимала не она.

"Я жалею, что были такие времена, когда нам внушали, что быть в России – это круто и язык их – это круто. В учебных заведениях преподавали на русском, национальные новости на русском. И это шок, когда я сейчас об этом думаю. Я подписала контракт в 16 лет, мне не давали принимать решения. К сожалению, я себе не принадлежала. А когда ты молодой, ты думаешь, взрослые знают лучше", – поделилась размышлениями артистка.

В 2011 году Мика Ньютон завоевала право представлять Украину на Евровидении с песней "Angel". Песенный конкурс проходил в немецком Дюссельдорфе, а сама исполнительница заняла 4 место в финале, набрав 159 баллов.

Mika Newton – "Angel" (Ukraine): смотрите видео онлайн

После Евровидения певица уехала в США, чтобы продолжать там строить карьеру. Она планировала пожить за океаном до 2013 года, однако судьба внесла свои коррективы.

Личная жизнь

В Штатах артистка нашла свою любовь, поэтому осталась там жить. Избранником стал владелец американского модельного агентства Saint Agency Крис Сааведр, с которым звезда познакомилась в продуктовом магазине. В 2018 году пара отгуляла свадьбу.

Свадьба Мики Ньютон / Фото из инстаграма певицы

Борьба с раком

В 2019 году у артистки диагностировали рак яичника. Сначала она не замечала симптомов, считая частое вздутие живота следствием набранного веса. Однако даже диета не помогла уменьшить дискомфорт.

Обеспокоенная состоянием здоровья, Мика обратилась к гинекологу в Украине. Во время обследования врачи обнаружили у нее кисту, но впоследствии выяснилось, что это онкологическое заболевание третьей стадии. Медики предупредили о сложном лечении: 12 курсов химиотерапии, после которых не удастся забеременеть самостоятельно

В то же время уже после второй операции анализы показали первую стадию рака. Певица убеждена, что преодолеть болезнь ей помогли духовность и непоколебимая вера в выздоровление.

Мика Ньютон на больничной койке / Фото из инстаграма певицы

Знаменитость поделилась, что вместе с мужем мечтают стать родителями. Во время лечения знаменитости удалили только один яичник. Также ей не понадобилась долговременная химиотерапия. Именно поэтому у Мики есть все шансы забеременеть и самостоятельно родить ребенка.

Также Ньютон призналась, если не удастся родить ребенка самостоятельно, она открыта к тому, чтобы взять малыша из детского дома. Певица уверена, что готова стать мамой для кого-то из тех деток, которые остались одинокими.

Где сейчас и чем занимается Мика Ньютон

Время от времени артистка приезжает в гости в Украину. Родная сестра певицы – Лилия, работает в ВСУ. После начала полномасштабного вторжения девушка приехала домой, чтобы забрать родных в безопасное место.

"Кто-то знает, кто-то не знает, но у меня сестра в украинских Вооруженных Силах уже 24 года. Она – майор украинской армии, поэтому смотреть за моими родными уже не было кому. Лиля мне позвонила и говорит: "слушай, забирай, потому что у меня нет времени ни на малую, ни на что. Я буду только переживать, где они и как они: успели ли они забежать в хранилище, или не успели". Я сразу на второй день купила билеты и улетела в Польшу. Моя сестра не на фронте, она во Львове. Она с 17 лет работает в украинской армии", – рассказывала Мика Ньютон.

Мика Ньютон / Фото из инстаграма артистки

Также знаменитость признавалась, что жить в Америке не легко. Сегодня девушка снимается в рекламе и работает моделью. Очень редко делится новыми песнями, однако участвует в мероприятиях, посвященных помощи ВСУ и не только.