Мика Ньютон выступит в Украине после многолетней паузы: "Готова открыть свою душу"
- Мика Ньютон объявила о своем единственном концерте в Украине на фестивале "Поколение" в мае и анонсировала новый альбом, который будет личным и эмоциональным.
- Оксана Грицай, известная как Мика Ньютон, получила известность в 2000-х, представляла Украину на Евровидении 2011, и пережила рак яичника, продолжая музыкальную карьеру в США.
Мика Ньютон получила широкую известность в середине 2000-х годов, после чего переехала за границу. Уже около 15 лет певица живет в США.
Недавно, после длительной творческой паузы, она объявила о своем концерте в Украине. Подробности выступления артистка раскрыла в новой публикации в Threads.
Мика Ньютон станет участницей фестиваля поп-культуры 90-х и 00-х "Поколение", который состоится 29-31 мая на ВДНХ. Ее выступление запланировано на субботу, 30 мая.
Это будет пока единственное мое выступление. Песни будут звучать на украинском языке. Я очень волнуюсь, но наконец готова открыть вам свою душу. Очень и очень жду каждого из вас,
– написала исполнительница.
Кстати, последний альбом Мики Ньютон вышел еще в 2008 году. В этом же году артистка анонсировала новую пластинку. По ее словам, будущий альбом будет очень личным – искренним и эмоциональным отражением ее жизненного пути. Об этом певица сообщила на своей странице в инстаграме.
Что известно о Мике Ньютон?
- Настоящее имя певицы – Оксана Грицай. Она родилась в Ивано-Франковской области. С детства выступала на сцене, а впоследствии получила профессиональное музыкальное образование.
- В 2002 году девушка приняла участие в фестивале "Черноморские игры", где победила. В том же году она подписала контракт с продюсером Юрием Фалесой, сотрудничество с которым продолжалось до 2009-го.
- В 2011 году Мика Ньютон представляла Украину на Евровидении с песней Angel и заняла четвертое место в финале.
- Позже артистка переехала в США, где продолжила развивать музыкальную карьеру. Там она познакомилась с владельцем модельного агентства Saint Agency Крисом Сааведрой, за которого вышла замуж в 2018 году.
- В 2019 году у певицы диагностировали рак яичника. Она прошла лечение и открыто делилась своей историей борьбы с болезнью.
- Сегодня Мика Ньютон время от времени приезжает в Украину: участвует в рекламных кампаниях, проводит онлайн-курс по постановке английского акцента, а также выступает на благотворительных мероприятиях и концертах в поддержку Украины.