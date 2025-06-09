Моя история непростая, – Мика Ньютон честно ответила, хотела ли бы стать мамой
- Мика Ньютон, которая боролась с раком, мечтает о детях, но ее история непростая из-за онкологического заболевания.
- В 2019 году певице диагностировали рак яичника.
- Мика советует не задавать женщинам вопросы о детях, поскольку они могут быть болезненными.
Певица Мика Ньютон, которая боролась с онкологическим заболеванием, заговорила о беременности. Она ответила, планирует ли родить ребенка.
Мика Ньютон (настоящее имя – Оксана Грицай) пообщалась со своими подписчиками в инстаграм-сториз, пишет Show 24. Один из вопросов касался отцовства.
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Певица призналась, что всегда мечтала о детях. Однако ей пришлось бороться с раком. Несмотря на это, Мика не теряет надежды.
Также артистка посоветовала не задавать подобных вопросов, ведь они могут быть болезненными и сложными для многих женщин.
Я всю жизнь планировала иметь детей, но, к сожалению, в обмен получила рак. Я верю в чудеса, но история моя непростая и тяжелая. И, честно, хочу всем порекомендовать не задавать эти вопросы женщинами. Для кого-то это может быть тяжело и до слез,
– написала Мика Ньютон.
Мика Ньютон о детях / Фото из инстаграм-сториз
Что известно о борьбе Мики Ньютон с раком
- В 2019 году у Мики Ньютон диагностировали рак яичника третьей стадии. Певица не замечала симптомов и считала, что у нее просто лишний вес. Но диеты не давали результата.
- Медики сообщили, что ее ждет 12 курсов химиотерапии, после которых не получится самостоятельно забеременеть. После второй операции стало известно, что у исполнительницы первая стадия рака.
- 4 года назад Мика Ньютон тоже делилась, что мечтает стать мамой. Во время лечения удалили только один яичник, что означает, что у артистки есть шансы забеременеть.