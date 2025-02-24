Мика Ньютон исполнила украинскую версию своего хита "В плену": как отреагировали слушатели
Певица Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, спела на украинском языке свой хит "В плену", вышедший в далеком 2005 году. Украинскую версию песни она исполнила на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу музыкального обозревателя Романа Бутурлакина. Трек перевела участница талант-шоу "Голос страны" Яна Загоруйко, которую еще знают как MUZA.
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Недавно Яна Загоруйко опубликовала в своем инстаграме акустический кавер на хит Мики Ньютон "В плену". Под заметкой певица оставила комментарий: "Очень красиво!", а теперь и сама решила спеть песню на украинском языке. Однако пока неизвестно, планирует ли она выпустить студийный релиз композиции.
Напомним, что песня "В плену" звучала в популярном российском сериале "Кадеты", который ранее показывали и на украинском телевидении. Стоит отметить, что сейчас он запрещен к просмотру в Украине. Однако Роман Бутурлакин подчеркнул, что хит Мики Ньютон вышел еще до премьеры пропагандистской ленты. Более того, саундтреком к сериалу "Кадеты" он стал без ведома украинской артистки.
Кстати, в телеграм-канале "Что ты знаешь о Бобуле" опубликовали старые скриншоты с инстаграм-сторис Мики Ньютон, где она отвечала на вопросы подписчиков и говорила, что не планирует переводить свои русскоязычные треки. Певица заметила, что не видит смысла "записывать старое, когда столько много всего нового".
Реакция сети на украиноязычную версию песни "В плену"
- "Мечтаю, чтобы могла слушать эту песню официально! Это шедевр".
- "Я обожала Мику. Такой голос. Хоть бы записала украинскую версию".
- "Эту песню хочется слушать, браво!"
- "Просто шикарно! Жду студийную версию".
- "Любила ее с детства. А песня звучит еще красивее на украинском".
Стоит отметить, что песня "В плену" входит в альбом "Аномалия", который состоит из 15 треков.