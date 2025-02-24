Мика Ньютон исполнила украинскую версию своего хита "В плену": как отреагировали слушатели

Певица Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, спела на украинском языке свой хит "В плену", вышедший в далеком 2005 году. Украинскую версию песни она исполнила на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу музыкального обозревателя Романа Бутурлакина. Трек перевела участница талант-шоу "Голос страны" Яна Загоруйко, которую еще знают как MUZA.

Читайте также "Нас надо лечить": что Моргенштерн делает в топах чартов и как на это реагируют известные украинцы

Недавно Яна Загоруйко опубликовала в своем инстаграме акустический кавер на хит Мики Ньютон "В плену". Под заметкой певица оставила комментарий: "Очень красиво!", а теперь и сама решила спеть песню на украинском языке. Однако пока неизвестно, планирует ли она выпустить студийный релиз композиции.

Напомним, что песня "В плену" звучала в популярном российском сериале "Кадеты", который ранее показывали и на украинском телевидении. Стоит отметить, что сейчас он запрещен к просмотру в Украине. Однако Роман Бутурлакин подчеркнул, что хит Мики Ньютон вышел еще до премьеры пропагандистской ленты. Более того, саундтреком к сериалу "Кадеты" он стал без ведома украинской артистки.

Кстати, в телеграм-канале "Что ты знаешь о Бобуле" опубликовали старые скриншоты с инстаграм-сторис Мики Ньютон, где она отвечала на вопросы подписчиков и говорила, что не планирует переводить свои русскоязычные треки. Певица заметила, что не видит смысла "записывать старое, когда столько много всего нового".

Реакция сети на украиноязычную версию песни "В плену"

"Мечтаю, чтобы могла слушать эту песню официально! Это шедевр".

"Я обожала Мику. Такой голос. Хоть бы записала украинскую версию".

"Эту песню хочется слушать, браво!"

"Просто шикарно! Жду студийную версию".

"Любила ее с детства. А песня звучит еще красивее на украинском".

Стоит отметить, что песня "В плену" входит в альбом "Аномалия", который состоит из 15 треков.