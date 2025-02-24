Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку музичного оглядача Романа Бутурлакіна. Трек переклала учасниця талант-шоу "Голос країни" Яна Загоруйко, яку ще знають як MUZA.
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Нещодавно Яна Загоруйко опублікувала у своєму інстаграмі акустичний кавер на хіт Міки Ньютон "В плену". Під дописом співачка залишила коментар: "Дуже красиво!", а тепер й сама вирішила заспівати пісню українською мовою. Однак наразі невідомо, чи планує вона випустити студійний реліз композиції.
Нагадаємо, що пісня "В плену" звучала у популярному російському серіалі "Кадети", який раніше показували й на українському телебаченні. Варто зазначити, що зараз він заборонений до перегляду в Україні. Проте Роман Бутурлакін підкреслив, що хіт Міки Ньютон вийшов ще до прем'єри пропагандистської стрічки. Ба більше, саундтреком до серіалу "Кадети" він став без відома української артистки.
До речі, у телеграм-каналі "Що ти знаєш про Бобула" опублікували старі скриншоти з інстаграм-сторіс Міки Ньютон, де вона відповідала на питання підписників і казала, що не планує перекладати свої російськомовні треки. Співачка зауважила, що не бачить сенсу "записувати старе, коли стільки багато всього нового".
Реакція мережі на україномовну версію пісні "В плену"
- "Мрію, щоб могла слухати цю пісню офіційно! Це шедевр".
- "Я обожнювала Міку. Такий голос. Хоч би записала українську версію".
- "Цю пісню хочеться слухати, браво!"
- "Просто шикарно! Чекаю студійну версію".
- "Любила її з дитинства. А пісня лунає ще гарніше українською".
Варто зазначити, що пісня "В плену" входить до альбому "Аномалия", який складається з 15 треків.