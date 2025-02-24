Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку музичного оглядача Романа Бутурлакіна. Трек переклала учасниця талант-шоу "Голос країни" Яна Загоруйко, яку ще знають як MUZA.

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Нещодавно Яна Загоруйко опублікувала у своєму інстаграмі акустичний кавер на хіт Міки Ньютон "В плену". Під дописом співачка залишила коментар: "Дуже красиво!", а тепер й сама вирішила заспівати пісню українською мовою. Однак наразі невідомо, чи планує вона випустити студійний реліз композиції.

Нагадаємо, що пісня "В плену" звучала у популярному російському серіалі "Кадети", який раніше показували й на українському телебаченні. Варто зазначити, що зараз він заборонений до перегляду в Україні. Проте Роман Бутурлакін підкреслив, що хіт Міки Ньютон вийшов ще до прем'єри пропагандистської стрічки. Ба більше, саундтреком до серіалу "Кадети" він став без відома української артистки.

До речі, у телеграм-каналі "Що ти знаєш про Бобула" опублікували старі скриншоти з інстаграм-сторіс Міки Ньютон, де вона відповідала на питання підписників і казала, що не планує перекладати свої російськомовні треки. Співачка зауважила, що не бачить сенсу "записувати старе, коли стільки багато всього нового".

Реакція мережі на україномовну версію пісні "В плену"

"Мрію, щоб могла слухати цю пісню офіційно! Це шедевр".

"Я обожнювала Міку. Такий голос. Хоч би записала українську версію".

"Цю пісню хочеться слухати, браво!"

"Просто шикарно! Чекаю студійну версію".

"Любила її з дитинства. А пісня лунає ще гарніше українською".

Варто зазначити, що пісня "В плену" входить до альбому "Аномалия", який складається з 15 треків.