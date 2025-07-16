Миша Кацурин отравился в собственном заведении во Львове: его госпитализировали
- Ресторатор Миша Кацурин отравился в собственном ресторане во Львове, вместе с ним пострадали 11 гостей.
- Заведение "Китайский привет" закрыли для выяснения причин, все продукты в ресторане утилизируют.
- Кацурин пообещал оплатить лечение пострадавшим и находится на связи с ними.
- Санстанция проверила заведение, а все результаты сообщат позже.
Ресторатор Миша Кацурин сообщил, что попал в больницу из-за серьезного отравления. Еще 11 гостей его ресторана во Львове сообщили о похожих симптомах.
Ресторатор и муж Надя Дорофеевой предположил, что причиной отравления стали яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Михаила Кацурина.
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Я отравился в собственном ресторане во Львове. И, к сожалению, не только я. По состоянию на сейчас 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления,
– рассказал Кацурин.
Ресторатор сообщил, что оплатит счета за лечение всем, кто отравился. Он находится на связи с теми, кто обратился за помощью.
"Я тоже ложусь в инфекционную, потому что состояние паршивое", – добавил Миша Кацурин.
Заведение "Китайский привет", недавно открывшийся во Львове, закрыли до выяснения всех обстоятельств. Санстанция уже проверила работников, поверхности и продукты. Результаты сообщат каждому, кто тоже отравился. Все продукты, которые сейчас есть в ресторане, утилизируют.
Миша Кацурин подчеркнул, что качество продуктов и безопасность – это один из важнейших вещей для него и его команды. Ведь после 10 лет работы его заведение посещают около полумиллиона человек в год.
Как нам объяснили в инфекционной – каждое лето в ресторанах происходит несколько аналогичных, так называемых "вспышек". К сожалению, этот раз "вспышка" произошла с нами. Извини, Львов. Нам очень жаль. Мы сделаем все и больше, чтобы исправиться,
– подытожил ресторатор.
Миша Кацурин / Фото из инстаграма Миши Кацурина
Надя Дорофеева прокомментировала сообщение мужа и пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
"Мне так жаль, любимый. Главное, чтобы люди и ты быстрее выздоровели", – написала певица.
Кто такой Миша Кацурин?
- Михаил Кацурин – украинский ресторатор, блогер и музыкант. Он является одним из основателей сети ресторанов азиатской кухни.
- 13 июля сеть заведений Кацурина "Китайский привет" расширилась до Львова – там в центре города открылся новый ресторан.